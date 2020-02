El Gremi d'Hotels de Barcelona adverteix d'una frenada de l'activitat el 2020 pel coronavirus

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha alertat d'una frenada de l'activitat aquest any 2020 per la incertesa generada pel coronavirus i el Brexit. El president de l'associació, Jordi Mestre, ha admès aquest dijous en una roda de premsa que el sector ha patit una "lleugera desacceleració".Sobre l'afectació que pugui tenir el coronavirus al Mobile World Congress, que se celebrarà entre els dies 24 i 27 de febrer a Barcelona, el Gremi ha assegurat que hi ha "molt poca afectació" en les reserves, tot i que ha admès que estan "preocupats pel que pugui passar en les pròximes setmanes".Per la seva part, el director general del Gremi d'Hotelers, Manuel Casals, ha admès la seva "preocupació" per la incidència que pugui tenir el coronavirus però a la vegada es mostra "tranquil", ja que el Mobile World Congress se celebrarà i les administracions competents en salut també han emès les recomanacions necessàries. Casals creu que l'alarma que s'ha creat "potser és exagerada".El Gremi ha explicat que ja s'han reservat unes 28.000 habitacions per l'esdeveniment, una xifra molt similar a la de l'any passat. Es tracta d'un esdeveniment, segons Mestre, que "cal cuidar" perquè moltes altres ciutats volen fer-se amb la fira. "No podem abaixar la guàrdia", ha dit.Mestre ha posat l'accent en el descens del turisme de negoci, que actualment té un impacte econòmic de 1.900 milions d'euros, segons la Barcelona Convention Bureau. "Això és com quatre 'Mobiles'", ha subratllat Mestre. Segons ha detallat el president del Gremi, la tendència dels darrers anys és la reducció d'aquest tipus de turisme i si abans de la crisi, fa uns deu anys, era del 55%, ara s'ha reduït progressivament fins al 27% l'any 2018.Jordi Mestre, d'altra banda, ha comentat que les fires que se celebren ara a Barcelona van ser contractades amb molta antelació, i ha advertit que es podrien notar els efectes si es deixen de celebrar d'aquí a uns anys.Mestre també s'ha referit als pisos turístics. "Sempre hem defensat que si volem turisme de qualitat hem de tenir infraestructures de qualitat", ha comentat. El president del Gremi d'Hotels ha assenyalat que Barcelona "té un greu problema d'allotjament que no és causat pels hotels sinó pels pisos turístics, ja que porta un tipus de visitant que crea problemes de convivència, incivisme i poc consum".D'altra banda, el Gremi ha carregat contra la taxa turística. Mestre ha recordat que el 2012 ja no van accedir "massa entusiasmats" a pagar aquest tribut i ha lamentat que no s'ha complert el compromís de fer balanç de la seva aplicació. A més, el Gremi ha reclamat estendre aquesta taxa a la resta de sectors que es veuen beneficiats pel turisme però que no la paguen i que, comenta, això suposa un greuge respecte altres ciutats competidores.

