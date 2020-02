VÍDEOS Així ha estat l'arribada de Sánchez a Palau

VÍDEO @QuimTorraiPla ha explicat breument a @sanchezcastejon alguns detalls del Palau de la Generalitat mentre caminaven cap a la reunió. Informen @OriMarch, @jserracarne i @_Sara_Gonzalez_ des del Palau de la Generalitat https://t.co/N7j4V5F52B pic.twitter.com/ztGNMkgXSC — NacióDigital (@naciodigital) February 6, 2020

VÍDEO @QuimTorraiPla i @sanchezcastejon es donen la mà davant de les càmeres just abans de reunir-se a porta tancada. Informen @OriMarch, @jserracarne i @_Sara_Gonzalez_ des del Palau de la Generalitat https://t.co/N7j4V5F52B pic.twitter.com/AooiV1BL33 — NacióDigital (@naciodigital) February 6, 2020

VÍDEO @sanchezcastejon i @QuimTorraiPla estan a punt ja per començar la reunió. Els dos presidents no es trobaven des del 20 de desembre del 2018 a Pedralbes. . Informen @OriMarch, @jserracarne i @_Sara_Gonzalez_ des del Palau de la Generalitat https://t.co/9hniDkeCaw pic.twitter.com/lsEDHkMtno — NacióDigital (@naciodigital) February 6, 2020



Pedro Sánchez i Quim Torra s'han tornat a reunir després d'un any sense fixar una trobada. Amb tres minuts de retard, el president del govern espanyol i el president de la Generalitat de Catalunya han entrat el despatx presidencial per tractar-hi temes com l'autodeterminació, l'amnistia i l'arrencada de la taula de diàleg Torra ha estat el primer a arribar a Palau per rebre Sánchez a plaça Sant Jaume. Després d'una primera encaixada de mans, els dos dirigents s'han aturat uns minuts davant l'estàtua del desconsol de Josep Llimona per, posteriorment, enfilar les escales cap a la galeria gòtica. Després d'una nova encaixada de mans i les fotos de protocol, Sánchez i Torra han iniciat la reunió. Aquestes són les imatges prèvies a la trobada, que té lloc a porta tancada.

