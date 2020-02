Una reunió d'aparador

Al carrer Sant Honorat, a pocs metres de l'entrada per la qual accedeix la premsa al Palau de la Generalitat, hi ha una pancarta amb tots els rostres dels presos polítics. És impossible evitar-la amb la mirada. De fons, sonen els crits de "llibertat" d'un petit grup de ciutadans concentrats a la plaça de Sant Jaume, que a les consignes hi sumen la col·locació de llaços grocs a les tanques de seguretat. Els agents dels Mossos d'Esquadra indiquen a quin espai pot continuar la protesta.La reunió tindrà tots els ingredients d'una trobada convocada per necessitat. Pedro Sánchez necessita satisfer el pacte amb ERC i Quim Torra pretén evidenciar que lidera el diàleg institucional, per molt que a la Moncloa tinguin com a número preferent el de Pere Aragonès. Hi ha les protestes, mesurades, al carrer. Hi ha l'Escamot de Gala a la porta de Palau per dotar de categoria bilateral el contacte entre presidents, rebaixada per la Moncloa amb una àmplia agenda de dos dies a Barcelona i temàtica multisectorial . I hi ha dos presidents amb missatges precuinats, també en els detalls.No és estrany, doncs, que a Presidència hagin cuidat l'escenografia i els detalls, cap de tan explícit com els llibres regalats al president espanyol . Sánchez rep de Torra el llibre Inventin Human Rights, de Lynn Hunt, una obra sobre que relata "l’aparició i el desenvolupament dels drets humans des de les seves arrels conceptuals en la il·lustració fins a la seva expressió més actual". Així ho descriuen al servei de premsa de Palau en el grup de Telegram en el qual es comuniquen les novetats als periodistes. El segon llibre que Sánchez s'emportarà és Llibertat i sentit, de Lluís Solà. Cap dubte de quin és el missatge enviat al públic que escruta les curiositats del contacte institucional.Sánchez i Torra se saluden a Palau i conversen abans d'enfilar l'escala de pedra que condueix a la Galeria Gòtica. Acaben de tocar les 12 del migdia. Puntualitat. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, immortalitza el moment al seu telèfon mòbil des d'un pis superior. Saluda els periodistes que esperen i capta el moment. Al seu costat hi ha Josep Rius, director general d'Anàlisi i Prospectiva i excap de gabinet de Carles Puigdemont, que somriu. Rius acompanyava Puigdemont dimarts a Brussel·les quan l'expresident va comparèixer a la comissió del 155 al Parlament.Abans de deixar-se fotografiar i gravar per la munió de càmeres, els dos presidents s'han aturat uns segons per parlar. Han estat uns 20 segons observant l'estàtua La rèplica del Desconsol, de Josep Llimona. Conversa informal. "Bueno, ya lo conoces", li diu Torra a Sánchez sobre els detalls del Palau de la Generalitat. To amable. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, s'interessa per la situació personal del president català, que ha hagut de reduir la seva agenda en els darrers dies.Torra i Sánchez entren a la sala dels diputats, presidida per una bandera catalana i una d'espanyola. No hi ha flors ni davant ni darrere dels dos mandataris, evitant l'episodi de vodevil de la cimera de Pedralbes de 20 de desembre del 2018. Gesticulen i parlen mentre la premsa documenta el moment. Pocs segons i es tanquen les portes. L'expectació mediàtica endarrereix poc més d'un quart d'hora el moment fixat per a l'inici de la reunió.Arrenca el diàleg, que a finals de febrer prendrà cos a la mesa de negociació , com ahir explicavaA fora de Palau continuen els crits de "llibertat". Els agents de seguretat, de Palau i la Moncloa, controlen tots els moviments. Està en marxa una reunió d'aparador.

