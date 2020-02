Un particular vol desnonar una veïna amb un 82% de discapacitat a Barcelona

La Dolores té 61 anys i un 82% de discapacitat. Fa 16 anys que viu de lloguer en un pis del barri de Vallcarca de Barcelona i ara la particular que n'és propietària no vol renovar-li el contracte de lloguer. Un més, doncs, dels centenars de desnonaments invisibles que hi ha a la capital.La veïna assegura que mai ha deixat de pagar i, a més, denuncia que la propietat ha exercit assetjament immobiliari contra ella. El contracte de lloguer finalitzava el 13 de gener i ella ha decidit quedar-se al pis. El Sindicat d'Habitatge de Vallcarca assegura que a mesura que s'apropava la data de venciment, la Dolores va rebre "visites intimidatòries" per part de persones "afines" a la propietat. A més, la veïna ha perdut l'ajuda per al lloguer per un error administratiu.Per ara ni la propietat ni l'administradora de l'immoble, Finques Jordan, no s'han avingut a negociar una solució per a la Dolores i el sindicat avisa que la seva intenció és resistir l'intent de desnonament.El col·lectiu també assenyala l'Ajuntament de Barcelona. Fa onze anys que la veïna espera un pis públic i asseguren que els Serveis Socials i l'Oficina d'Habitatge de Gràcia han mostrat manca de "voluntat i capacitat" per trobar solucions.

