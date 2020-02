Sánchez plantejarà a Torra una agenda basada en el diàleg i més finançament

Pedro Sánchez arriba al Palau de la Generalitat amb una "agenda de retrobament" sota el braç, segons ha informat la Moncloa minuts abans que arrenqui la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra. En aquesta agenda hi figuren sis punts: "diàleg polític" i regeneració institucional; finançament autonòmic, millora de la cooperació, política social i suport als serveis públics, impuls a les infraestructures i suport davant les catàstrofes naturals com el temporal Gloria. Sánchez serà rebut per l'Escamot de Gala dels Mossos quan arribi a Palau poc abans de les dotze del migdia.D'aquesta manera, el líder del PSOE omple de contingut la trobada al marge del conflicte polític amb Catalunya, que és l'afer primordial que Torra portarà sota el braç. En aquest sentit, el president de la Generalitat aposta per defensar l'autodeterminació, les condicions d'un referèndum i l'amnistia per als presos en la trobada, que també girarà a l'entorn de la taula de diàleg entre governs que s'ha de posar en marxa en el termini d'un mes segons els càlculs de l'executiu català, tal com va avançar NacióDigital Assenyalat per la dreta que l'acusa de reunir-se amb un dirigent inhabilitat, Sánchez ha omplert la seva agenda de reunions: des de la cúpula del PSC, als sindicats i agents socials, així com l'alcaldessa Ada Colau, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i Foment. A més, es farà acompanyar de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. La Moncloa busca emmarcar la trobada amb Torra dins dels contactes rutinaris amb els presidents autonòmics i, fins i tot, va explicitar la setmana passada que pretenia centrar-se en les qüestions administratives urgents.Conscients de les discrepàncies irresolubles de partida, l'objectiu primordial del govern espanyol és reprendre el fil de diàleg i intentar blindar-lo del clima electoral a Catalunya. Torra ja ha deixat clar que reclamarà l'autodeterminació des del primer minut , petició que ha reiterat Carles Puigdemont aquest dimecres. De la mateixa manera que el PSOE ha reiterat que aquest mur serà infranquejable. Cap de les parts esperen resultats a curt termini de la interlocució i, de fet, el temps d'incomunicació entre presidents ha estat tan llarg que l'objectiu de mínims és poder-la mantenir.El govern espanyol ho necessita per a la seva pròpia estabilitat tenint present la complexa aritmètica al Congrés amb una dreta disposada a sotmetre's a una olla a pressió constant. De fet, ERC va fer rectificar d'urgència la setmana passada a la Moncloa en el seu intent, sense previ avís, d'ajornar la mesa de negociació fins després de les eleccions catalanes.Poc té a veure aquesta reunió entre Sánchez i Torra amb la primera que van mantenir els presidents el 9 de juliol del 2018, quan el dirigent català va regalar-li una ratafia i tots dos van passejar pels jardins de la Moncloa. Entremig hi ha hagut dues eleccions espanyoles, uns pressupostos generals de l'Estat fallits, una sentència del Tribunal Suprem i una incomunicació que es reprèn després que ERC fos clau amb la seva abstenció a la investidura de Sánchez. Els republicans van acordar, a canvi, la creació d'una mesa de negociació que fos inaugurada primer per una trobada entre els dos presidents.El que no s'havia previst aleshores és que la reunió es produiria amb Torra pendent d'una possible inhabilitació ferma per part del Tribunal Suprem i unes eleccions catalanes anunciades en diferit que poden enverinar la relació entre JxCat i ERC, i impactar de ple en la governabilitat espanyola. En les darreres hores, els republicans s'han dedicat a fer de frontissa. El vicepresident i el president han intercanviat missatges de cara a la reunió de demà, tal com apunten fonts coneixedores del contacte a. Portaveus de Palau no circumscriuen els contactes al contingut de la reunió. Per una banda, la direcció d'ERC ha mantingut contactes amb JxCat per preparar el contingut de la reunió Sánchez-Torra en la línia de fixar el calendari de trobades. Per l'altra, també hi ha converses amb el PSOE sobre aquesta agenda de la mesa de negociació."Fora bo que acordessin posar en marxa la mesa bilateral de diàleg, negociació i acord recollida en l'acord entre socialistes i ERC", asseguren dirigents socialistes. Fonts republicanes, per la seva banda, esperen que Torra i JxCat fugin de les "temptacions" de dinamitar un espai de negociació en el qual, segons el pacte escrit, cadascuna de les parts podrà exposar sense vetos quin és el seu projecte. Per ara, asseguren que la resposta obtinguda és en sentit positiu a afavorir que la mesa es reuneixi. "Si no, ho hauran d'explicar", afirmen les mateixes fonts.La inquietud entre les files republicanes va créixer, especialment, amb la intervenció de Carles Puigdemont per videoconferència a la comissió del 155 del Parlament dimarts. En la seva intervenció, tot i que va defensar que cal mirar "diferent" l'actual govern de coalició a l'Estat, va assenyalar que no s'ha d'oblidar que Sánchez "era a la cuina" del 155 . També va donar per fet que la negociació difícilment prosperarà si no hi ha una mediació internacional. "Torra només pot defensar el programa de govern aprovat pel Parlament", ha afegit aquest dimecres l'expresident des de Brussel·les, tot emplaçant Sánchez a acceptar aquest dijous el referèndum.Torra ja va deixar clar la setmana passada que demanarà a Sánchez la fi de la repressió, l'amnistia i l'autodeterminació. Però és ben coneguda, més enllà del compromís de desjudicialitzar el conflicte, l'oposició rotunda del president espanyol a les demandes dels independentistes. Com es gestionaran aquests posicionaments antagònics és la clau de volta per garantir el funcionament de la mesa de negociació.Si no evoluciona el diàleg, ERC ja ha advertit que no podrà donar suport als pressupostos generals de l'Estat, imprescindibles per apuntalar la coalició PSOE-Podem. En tot cas, el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va admetre dimarts que és difícil obtenir fruits immediats del diàleg amb el govern espanyol i que, per tant, caldrà "paciència". Avui, la ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha vinculat la negociació amb Catalunya a la validació dels pressupostos generals de l'Estat.

