El Banc Central Europeu reconeix que el coronavirus és «una font de preocupació» per a l'economia

L'impacte del coronavirus també es nota a l'economia. Aquesta setmana, els valors a la borsa xinesa patien una caiguda d'un 10%, una de les majors de la història. En paral·lel, el preu del petroli ha experimentat un descens del 15% des que es va detectar el brot a la ciutat de Wuhan.En aquest sentit, el Banc Central Europeu (BCE) ha reconegut aquest dijous que el coronavirus "és una font de preocupació". L'organisme presidit per Christine Lagarde ha assegurat en un debat a l'Eurocambra que hi ha "incertesa" sobre l'impacte que pugui tenir per a l'economia xinesa, però també per a la resta del món.Tot i això, ha remarcat que un cop es contenen "aquest tipus de pandèmies" l'economia "es recupera". "Hem de ser curosos, atents i pacients", ha defensat. Així, ha apostat per seguir de prop l'evolució i propagació d'aquest virus.Les últimes dades publicades per la Comissió Nacional de Salut de la Xina revelen que el nombre de víctimes mortals derivades de l'epidèmia ascendeix a 563. A més, el nombre de persones infectades és de 28.018, un 40% més respecte a l'última actualització d'aquest dimarts Tot i l'expansió del brot, les autoritats xineses confien que la situació comenci a normalitzar-se en les pròximes setmanes. Aquest dilluns, el govern del país asiàtic va posar en marxa un dels hospitals que es dedicarà exclusivament a combatre el coronavirus. El centre, construït en tan sols deu dies , disposa de mil llits i de 1.400 professionals sanitaris.

