L'independentisme, a tocar de la majoria absoluta en vots, segons una enquesta

Les tres forces independentistes presents al Parlament de Catalunya veurien reforçada la seva presència fins als 74 escons, segons publica aquest matí el diari Público, a partir de l'estimació que ha realitzat el gabinet demoscòpic Key Data . ERC guanyaria els comicis amb 35 diputats, seguit de JxCat, que en sumaria 30. Per la seva banda, la CUP seria la força independentista que més creix, amb 9 representants.L'estimació de Público, però, presenta una contradicció. Tot i que l'independentisme supera en gairebé 100.000 vots a les forces constitucionalistes (incloent-hi també els comuns), no suma majoria absoluta pel que fa al percentatge de vots. Les formacions independentistes sumen el 49,8% dels vots mentre que els contraris a la independència de Catalunya en sumen el 47,6%. El 2,6% restant queda atribuït al vot en blanc. En línia amb la resta d'enquestes publicades els últims dies , la força més perjudicada seria Ciutadans, que després de guanyar les eleccions de l'any 2017, ara seria quarta força, amb 17 diputats, perdent-ne més de la meitat dels que actualment es troben al Parlament.Aquesta caiguda de Ciutadans, segons l'anàlisi de Público, ve donada per la recuperació sobretot del PSC, que obtindria 24 escons, set més que el 2017, però també del PP, que en recuperaria un, i se'n quedaria amb un total de cinc.Els comuns no passarien de la cinquena força, tot i que veurien reforçada la seva presència, passant de vuit a onze parlamentaris, mentre que Vox obtindria per primer cop representació al Parlament de Catalunya i entraria com a vuitena i última força política amb quatre diputats.

