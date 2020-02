Comença el procés d'obres prèvies a la connexió del tramvia per la Diagonal

L'Ajuntament de Barcelona ja ha iniciat el procés de licitació del desdoblament del col·lector de l'avinguda Diagonal, unes obres que s'han de fer necessàriament abans de començar la connexió del tramvia. Per això el govern municipal les considera el tret de sortida de la unió tramviària.El col·lector és part de la xarxa de clavegueram de la ciutat i les obres es faran a la Diagonal entre el passeig de Sant Joan i el carrer Girona. El cost serà de 7,7 milions d'euros, els treballs començaran el setembre del 2020 i duraran 14 mesos.Les obres s'han de fer abans de la connexió del tramvia perquè un cop s'implanti la infraestructura ferroviària no serà possible dur a terme obres de clavegueram d'aquesta magnitud.Un cop acabin les obres ja es podria procedir a allargar el recorregut del Trambesòs, des de Glòries fins a Verdaguer. Abans, però, caldrà arribar a un acord amb la Generalitat. L'anunci de licitació, fet aquest dijous per la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, suposa pressió per a la Generalitat. "Aquest mandat, nosaltres tenim les previsions econòmiques per fer tota la part que li toca a l'Ajuntament", ha insistit Sanz.El gener del 2019 el ple municipal va aprovar la connexió del tramvia però encara falta desplegar el projecte, el seu finançament i el calendari. Tres punts pels quals consistori i Govern s'hauran de posar d'acord. A l'horitzó també apareix la gestió pública de la infraestructura, un compromís adquirit també pel ple municipal.

