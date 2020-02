​Ábalos planteja un pla de xoc a Rodalies del País Valencià

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha admès que hi ha "preocupació" sobre el servei de Rodalies del País Valencià i ha afirmat que s'impulsarà un pla de xoc amb actuacions urgents, amb la figura d'un coordinador i també s'encarregarà a la firma d'enginyera i consultoria del transport Ineco una auditoria que mostri els punts que estan fallant. El tema ha estat debatut també aquest dijous al ple de les Corts Valencianes.Ábalos ha dit que el president Ximo Puig "té raó quan diu que en els últims anys hi ha hagut una descapitalització molt important en actius públics" i que això ha afectat el ferrocarril. Ábalos ha explicat que des de 2007 "no s'ha comprat un sol tren a tot Espanya" i això ha provocat un envelliment "molt important" del material rodant que s'està intentant solucionar.Segons ha dit el ministre, l'any passat es van treure licitacions per un import de 3.300 milions d'euros i de manera immediata començaran les primeres adjudicacions.L'altre problema, ha continuat el ministre, és el de personal, però ha subratllat que aquest any publicaran la major oferta de treball pública a Renfe en 30 anys. Segons Ábalos, el problema no és tant d'infraestructures, tot i que algunes obres com les del corredor mediterrani "han afectat", sinó de material rodant i de personal, la qual cosa ha fet arribar a un cert "col·lapse", ha reconegut.

