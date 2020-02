VÍDEO Així ha reaccionat l'«Està Passant» a la denúncia de Fiscalia per un gag sobre els Mossos

BUP BUP BUP! BUP BUP BUP BUUPPPPP BUP BUP BUP 🐶🐶🐶#EstàPassantTV3

Avui som notícia perquè segons explica EFE, ens ha denunciat la Fiscalia per l’acudit que es va fer en aquest programa sobre els Mossos d’Esquadra.



En aquest gag, l'espai va carregar contra l'actuació policial de les últimes setmanes a Catalunya i incloïen imatges de gossos amb casc de policia o amb projectils de foam. A més, l'esquetx es tancava culpant-ne els seus "amos" amb una foto del conseller d'Interior, Miquel Buch. El dia següent que es presentés la denúncia, el presentador del programa, Toni Soler, es va disculpar i va admetre que el gag era "poc afortunat". "Ens vam equivocar" , va dir.La denúncia davant de la fiscalia de de delictes d'odi i discriminació la van presentar el Sindica de Policies de Catalunya (SPC), el Sindicat dels Mossos d'esquadra (SME), el Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT) i l'Associació de Comandaments de la Policia Catalana (COPCAT). En l'escrit, els denunciants asseguraven que "la idea d'anomenar gossos als policies no és nova" perquè la van utilitzar "cercles paral·lels a ETA" contra la Guàrdia Civil.Els sindicats policials i l'associació de comandaments afegeix en la seva denúncia que els fets "no es poden emparar en els criteris de llibertat d'expressió", sinó que constitueixen un delicte d'odi i un altre d'injúries.El gag es va emetre el passat 16 d'octubre i hi apareix el presentador del programa, Toni Soler, juntament amb els humoristes Jair Domínguez i Magí Modgi. Els sindicats policials i l'associació de comandaments consideren que els fets "no es poden emparar en els criteris de llibertat d'expressió".Després d'admetre que el gag era "poc afortunat" i demanar disculpes, Soler va afegir que l'actuació policial va provocar ferits i detinguts "en circumstàncies estranyes que també esperen disculpes". A més, el presentador va emmarcar el gag en el context del programa humorístic i ha defensat la llibertat d'expressió.

