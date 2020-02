​Umtiti, a judici acusat de destrossar un xalet d'Esplugues

Samuel Umtiti no podrà viatjar amb els seus companys per jugar el partit de Copa contra l’Athletic de Bilbao, avui a les 9 del vespre. El defensa francès del Barça es traslladarà una mica més tard i en solitari. La raó, a les 11 d’aquest matí està citat a un judici al jutjat número 1 d’Esplugues de Llobregat, segons explica El Periódico Umtiti va llogar fa temps un xalet a Espluges de Llobregat. Els llogater han presentat una demanda civil contra l’internacional francès on se li reclamen 183.000 euros per les destrosses que va deixar a l’immoble.Umtiti, malgrat la citació, continua convocat per al partit d’aquesta nit, segons ha assegurat Quique Setién. “Això de Samuel és un assumpte personal. A tothom li passen coses que no tens previstes i és un contratemps sense importància. Si no pot viatjar amb l’equip, viatjarà una hora més tard. No passa res”, ha dit l’entrenador blaugrana.

