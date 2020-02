Mor el llegendari actor Kirk Douglas als 103 anys

Douglas, que tenia molts problemes de salud tot i haver viscut fins a 24 anys més, va dir en rebre el premi: « Veig als meus quatre fills. Estan orgullosos de el vell home. Jo també estic orgullós. Orgullós d' haver estat part de Hollywood durant cinquanta anys " .

L'actor va protagonitzar un total de 92 pel·lícules, entre les que destaquen grans clàssics com Espàrtac, Camins de glòria, Set dies de maig o El gran carnaval. Douglas va començar el seu camí en la indústria cinematogràfica el 1946 amb L'estrany amor de Martha Ivers. El seu últim treball es va estrenar el 2008 i des de llavors ha estat cada vegada més retirat de la vida pública. Al llarg d'aquests 74 anys, Douglas ha interpretat a una infinitat de personatges llegendaris com Espartaco, el coronel Dax o a l'mític artista Van Gogh.Uns personatges que el van dur a estar nominat en tres ocasions a l'Oscar a Millor Actor, tot i que no va ser fins a 1996 quan va pujar a l'escenari per recollir l'estatueta en reconeixement a tota la seva carrera.El seu fill, Michael Douglas, és un reconegut actor que ha mostrat sempre el seu absolut suport al seu pare fins al final.