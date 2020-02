Ponsatí sobre la reunió entre Torra i Sánchez: «És impossible tenir fe en aquest diàleg»

L'exconsellera Clara Ponsatí desconfia de la reunió que tindrà lloc aquest dijous entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En una entrevista al 3/24 aquest dimecres, Ponsatí ha expressat que creu que fins que no es vegin les accions que està prenent el nou Govern espanyol, "és impossible tenir cap fe en aquest diàleg, que de moment no ho és".L'exconsellera ha acusat el govern de Sánchez de "participar en la repressió" i, segons ella, el president no ha donat cap senyal que realment estigui disposat a canviar el focus.Tot i que ha celebrat que es pugui dur a terme aquesta reunió, Ponsatí ha dit que hi ha "una llista llarguíssima" d'accions que Sánchez pot fer per a les quals no necessita negociar amb ningú, i que hauria de fer abans de seure a parlar

