Trump se salva de l'«impeachment» i es manté a la presidència

Donald Trump continuarà com a president dels Estats Units. El partit de Trump, els republicans, han fet valdre la seva majoria al Senat i han absolt al mandatari del procés d'impeachment. Un resultat que cau de ple en les prèvies de les pròximes eleccions presidencials i que podria reforçar la figura de Trump en la cursa per renovar mandat.D'aquesta manera els demòcrates han fracassat en el seu intent d'enderrocar al president a qui havien aconseguit sotmetre al procés d'impeachment per les acusacions d'abús de poder per haver retingut ajuda militar al Govern d'Ucraïna com a forma de pressió i aconseguir que el aquest país investigués per presumpta corrupció al fill de l'expresident demòcrata Joe Biden.

