L'ANC es planteja demanar el vot només pels partits que defensin la via unilateral

L'esborrany de full de ruta que la direcció de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) presentarà a l'assemblea del març planteja demanar el vot només pels partits que es comprometin amb la via unilateral de forma explícita, segons ha avançat el diari Ara.El document no és definitiu, i podria canviar després del procés intern i la votació final, però en tot cas suposa un nou element de pressió per al panorama polític independentista en el context de les eleccions catalanes que el president de la Generalitat ha anunciat que convocarà un cop s'aprovin els pressupostos públics i de la taula de diàleg entre els governs espanyol i català que té la primera pedra en la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra que té lloc aquest dijous a Barcelona.Fonts de de l'Assemblea Nacional Catalana han explicat que aquest posicionament forma part de la proposta de ponència que la comissió d'estratègia i discurs de l'entitat està desenvolupant. Posteriorment, els socis de l'entitat podran presentar esmenes al text, que arribarà a l'assemblea general on el Secretariat Nacional l'haurà d'aprovar. La trobada està prevista per a finals de març.En tot cas, l'esborrany reitera que la independència només serà possible "amb una ruptura democràtica" i alerta que no veu ni l'opinió pública espanyola ni "l'estructura profunda de l'Estat" disposada a fer un canvi "que signifiqui respectar el dret d'autodeterminació i acceptar la possibilitat de la independència de Catalunya mitjançant un referèndum acordat".Per tant, afegeix en un missatge velat a ERC, "la resposta no pot ser ni seguir fent creure que el diàleg amb l'estat espanyol ens portarà a la independència, ni fer un discurs d'unilateralitat únicament retòric". Per això aposta per una "proposta seriosa d'unilateralitat factible" amb "indicació clara dels riscos

