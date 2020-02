Lucía Martín: «No revertirem la manca d'habitatge públic ni en quatre ni en vuit anys»

"Durant dècades no han existit polítiques públiques d'habitatge. Des de l'Ajuntament ho estem intentant revertir i hem fet una política molt agressiva d'increment del parc públic"

Lucía Martín González (Lugo, 1979) és regidora d'Habitatge a l'Ajuntament de Barcelona. Va assumir el càrrec després de les darreres eleccions municipals i és la responsable municipal d'abordar el segon problema de la ciutat que més preocupa als veïns. Martín repal seu despatx de la regidoria d'Habitatge i detalla quines eines té al seu abast el consistori per posar fi a una emergència habitacional que ja s'ha cronificat a la capital.- És un problema complex i estructural, que té a veure amb els preus de lloguer disparats i amb les retallades de l'estat del benestar dels últims temps. A més, arrosseguem des de fa dècades un dèficit de polítiques d'habitatge. Això no se soluciona en un mandat. El primer que cal és que tothom pugui pagar el seu lloguer i per això hi ha la necessitat de regular el preu, com ha fet Berlín . També necessitem millorar les ajudes per a l'arrendament, apujant-ne els topalls i tenint més pressupost de la Generalitat i l'Estat. També hem d'acabar amb la indefensió que provoquen els desnonaments oberts, una mesura que s'ha fet per dissuadir la participació ciutadana per aturar desallotjaments.- Durant dècades no han existit polítiques públiques d'habitatge. Des de l'Ajuntament ho estem intentant revertir i hem fet una política molt agressiva d'increment del parc públic. Tenim en marxa 65 promocions, que equivalen a uns 4.700 pisos, majoritàriament de lloguer. Nosaltres hem canviat el rumb de les polítiques d'habitatge, però això s'ha de sostenir durant anys. Necessitem unitat política, que els privats col·laborin i complicitat d'altres administracions. També que la Generalitat prioritzi la generació del parc públic i que els pressupostos de l'Estat incrementin la seva partida en habitatge, que ha estat retallada en un 70% els últims vuit anys.- Hi ha una part de frustració que tenim tots i necessitarem anys per acabar amb ella. La situació era la que era i no la revertirem ni en quatre ni en vuit anys.- Perquè l'emergència habitacional ja no és puntual sinó estructural. L'especulació immobiliària s'ha traslladat de les hipoteques als lloguers i hi ha un interès inversor global que ha vist en el lloguer un producte molt rendible. La manca d'habitatge públic fa que no tinguem prou eines. La responsabilitat sobre la mesa d'emergència és compartida amb la Generalitat. Hem trobat a faltar una corresponsabilitat per part del Govern. No només cal voluntat política, que últimament en trobem més, sinó que això es concreti en promocions concretes, i ara la Generalitat només n'ha concretat cinc a la ciutat.

- Molts desnonaments es continuen aturant perquè hi ha gent que es posa davant la porta. L'Ajuntament podria fer més del que està fent?



- Cal posar en valor el paper dels moviments socials i els sindicats de barri. Des de l'Ajuntament hem de posar en valor la creació de la unitat per acompanyar aquestes famílies, que fins aleshores estaven molt soles, i poder mediar amb la propietat. No només podem viure d'això i s'ha d'acabar amb els desnonaments i implicar els privats.





"Cal posar en valor el paper dels moviments socials i els sindicats de barri en els desnonaments"

Lucía Martín González regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Foto: Josep M Montaner

"No es pot enviar la Brigada Mòbil a desnonar famílies vulnerables"

"Ja va sent hora que les polítiques d'habitatge deixin de dictar-se des del ministeri d'Economia"

Martín, en un moment de l'entrevista amb NacióDigital. Foto: Josep M Montaner

- De moment continua tot igual. Estem parlant amb la conselleria de Justícia perquè volem atendre preventivament les situacions de desnonament. Amb el TSJC hem trobat moltes reticències respecte de com encarem nosaltres l'emergència habitacional.- Hi ha resistències quan parlem de desnonaments oberts, quan parlem d'un equip especialitzat que acompanyi les famílies... Estem intentant treballar conjuntament amb la conselleria de Justícia i això també li hauria d'interessar al TSJC.- És complicat. En aquest cas concret caldria estendre el concepte de dia i hora exactes a la resta d'articles de la llei, perquè la interpretació que s'està fent és fraudulenta.- Nosaltres vam explicar els recursos que teníem, com la posada en marxa del primer APROP [allotjaments temporals]. Vam demanar dues coses. La primera és un conveni específic amb Barcelona per fer front a l'emergència habitacional, i serà una de les primeres coses que posarem sobre la taula del ministeri de Foment. De fet, això està recollit a l'acord PSOE-Podem. La segons és una línia de col·laboració amb la Generalitat, que es va mostrar interessada a assumir promocions d'APROP. Ens havien de dir quins solars tenien disponibles i necessitem concrecions. Em preocupa una mica el període electoral, perquè els temps electorals i els de l'emergència habitacional no són els mateixos.- Jo personalment no, però l'alcaldessa sí. Hem traslladat preocupació i queixa formal davant d'una actuació reprovable i totalment fora de lloc. Una cosa és que tu rebis una ordre judicial per personar-te en un desnonament i l'altra que decideixis enviar-hi deu unitats. Aquí és on entra el criteri polític.- No es pot enviar la Brigada Mòbil a desnonar famílies vulnerables. Si s'ha de donar compliment a una ordre judicial, pots decidir com fer-ho. Demanem a Buch que deixi de donar aquestes directrius polítiques perquè representen una vulneració de drets humans. La Generalitat s'hauria de plantejar reforçar els serveis de mediació i destinar els Mossos a altres tasques.- Nosaltres aquí no podem actuar. Podem intentar que hi hagi denúncies o que la policia actua d'ofici. També cal detectar el problema d'origen, però si no hi ha denúncia...- Sí, però la qüestió és que no hi ha tants pisos buits com hi havia.- Aquí és on venen les complexitats d'estar en una administració. Recuperar un pis buit requereix un procés súper garantista on l'altra part no para de recórrer. Són processos molt lents i aquesta és la dificultat. El nou decret d'habitatge de la Generalitat, però, ens dona més eines i simplifica els processos.- Hi ha gent a qui li costa deixar de repetir velles receptes que ens han portat on som. Lamento molt que aquesta senyora, que no és especialista en polítiques d'habitatge, tingui aquesta opinió sobre aquest tema, però ja va sent hora que les polítiques d'habitatge deixin de dictar-se des del ministeri d'Economia. L'acord del govern diu el que diu i això serà la seva opinió personal.- Sí, però va en contra del que s'ha signat en un acord de govern. Això és una qüestió urgent i hem de treballar de forma coordinada amb l'Estat i la Generalitat per aconseguir una regulació del lloguer.- No hem tornat a saber res de Blackstone des de l'aprovació del nou decret llei d'habitatge de la Generalitat.- No hi ha la predisposició que hi ha a altres països. Hi ha una indústria que ha estat destinada a l'especulació a partir d'un bé bàsic, i hi ha una arquitectura fiscal i normativa que ho facilita. Estem trobant reticències en un sector que no està acostumat a treballar així. La sol·licitud de llicències es va duplicar entre l'aprovació inicial i la definitiva del 30%, per evitar l'aplicació de la mesura. El sector privat ha de decidir si vol continuar sent especulatiu o treballar amb la complicitat de les administracions per garantir el dret a l'habitatge i fer negoci d'una manera diferent. La reflexió és la mateixa amb la qüestió de l'operador. Negar les dificultats és absurd però farem el possible per tirar-ho endavant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor