Bartomeu evita acomiadar Abidal pel cas Messi

Eric Abidal seguirà al capdavant de la secretaria tècnica del Barça. És el missatge que el president Josep Maria Bartomeu ha transmès aquest dimecres a l'exfutbolista francès després d'una reunió de més de dues hores on també ha participat Òscar Grau, conseller delegat del club.Abans, però, Bartomeu ha intentat rebaixar la tensió entre Abidal i Messi. Aquest dimarts, el secretari tècnic va fer unes polèmiques declaracions que no van agradar gens al primer equip i que van encendre totes les alarmes a les oficines del Camp Nou.En una entrevista al diari Sport, l'exfutbolista va assegurar que diversos membres de la plantilla havien forçat l'acomiadament d'Ernesto Valverde després de la Supercopa d'Espanya. El responsable de l'àrea tècnica afirmava que "diversos jugadors havien deixat de treballat i estaven descontents amb Valverde". A banda, el directiu va assegurar que existien "problemes de comunicació interna" en el primer equip.Les paraules d'Abidal van fer esclatar Leo Messi . En un missatge a Instagram, l'argentí va dir que "els responsables de l'àrea de la direcció esportiva també han d'assumir responsabilitats" i va retreure l'actitud del francès. "Quan es parla de jugadors, s'haurien de donar noms, perquè se'ns està embrutant a tots i es diuen coses que no són certes", va afegir l'astre.La reunió, doncs, busca tancar de forma definitiva totes les ferides obertes perquè la plantilla aconsegueixi els objectius esportius. "Parlant, la gent s'entén", transmeten des del club.Els periodistes Quique Guasch i Jaume Rius van afirmar a NacióDigital que el president Josep Maria Bartomeu ha tingut diversos problemes amb la secretaria tècnica del club. Expliquen que, quan Quique Setién vivia ben tranquil cuidant les seves vaques i ni somiava a poder entrenar, va rebre una trucada d'algú del Barça que li comunicava que, si ho volia, seria el substitut de Valverde. La persona encarregada de contactar-lo era, naturalment, molt important dins de l'engranatge esportiu del club.Bartomeu encara no ha pogut esbrinar qui és el sinistre personatge que va contactar amb el seu representant i li va facilitar la informació. En cas de descobrir-ho serà acomiadat de forma fulminant. El president diu que està ja molt cansat que algunes persones en què ha confiat la gestió esportiva li aixequin la camisa i prepara decisions importants. A nivell esportiu, tant el secretari tècnic Eric Abidal com el seu adjunt Ramon Planes estan amortitzats. Si les coses no fan un tomb de cent-vuitanta graus (ara per ara no sembla possible) la destitució de tots dos es farà efectiva en acabar la temporada.

