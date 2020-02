🔊 La Marató 2020 estarà dedicada a les malalties mentals, que afecten una de cada quatre persones en algun moment de la seva vida ➡️ https://t.co/oGYOZRc7vF pic.twitter.com/4NKlEypmnB — La Marató (@la_marato) February 5, 2020

Per tercera vegada, la Marató de TV3 estarà dedicada a les malalties mentals. Aquest dimecres, la CCMA ha informat que l'edició de 2020 recaptarà fons per a la investigació de patologies com l'esquizofrènia, la depressió o l'ansietat, que afecten un quart de la població mundial en algun moment de la seva vida.El programa, que s'emetrà el 20 de desembre per TV3 i Catalunya Ràdio, captarà recursos que aniran dirigits a identificar els factors que originen les malalties mentals i a aconseguir noves eines de prevenció i tractament.Segons dades publicades per la mateixa TV3, a Catalunya hi ha 15.500 afectats per malalties mentals de cada 100.000 habitants. A banda, cada any se'n diagnostiquen al voltant de 4.800 casos nous.L'objectiu de l'edició d'enguany també passarà per superar la recaptació de 2018, el màxim històric del programa. En aquell programa destinat el càncer es van aconseguir més de 15 milions d'euros

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor