El Govern formarà els Mossos per detectar casos de corrupció amb «més eficàcia»

El Govern formarà el cos dels Mossos d'Esquadra per detectar casos de corrupció amb "més eficàcia". Així ho ha anunciat el conseller d'Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, durant la intervenció de l'executiu al Parlament, al debat general sobre la lluita contra la corrupció -sol·licitat per Cs-, aquest dimecres a la tarda. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu, Meritxell Budó, han defensat l'acció de l'executiu en la lluita contra les males pràctiques. Aragonès ha criticat la intervenció "demagoga" de Cs, i la consellera ha posat en dubte si la monarquia o altres institucions de l'Estat aguantarien la "fiscalització constant" que suporta la Generalitat.Bosch ha destacat la col·laboració del Govern amb l'Agència Tributària i els Mossos per detectar casos de corrupció, sobretot pel que fa al blanqueig de capitals, a partir de l'organització de formacions específiques per fer-ho "amb més eficàcia". El conseller d'Exteriors també ha explicat que "aviat" se signarà un conveni amb el programari lliure Global Leaks, XNet i l'Ajuntament de Barcelona per disposar de la infraestructura tecnològica per tirar endavant les bústies cent per cent anònimes.Aragonès i Budó han començat la intervenció de part del Govern, ja que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat absent al ple per motius familiars. El vicepresident ha deixat "ben clar" el compromís de la lluita de l'executiu contra la corrupció, i ha fet una crida perquè el debat sobre la corrupció es faci "des del rigor i la proposta", allunyat de la "falsedat i la demagògia" per part de Cs.Budó ha asseverat que Catalunya no té problemes de corrupció institucionalitzada ja que la Generalitat és un dels executius "més fiscalitzats" d'Espanya, ja sigui per la fiscalia, el Tribunal de Comptes o els mitjans de comunicació que analitzen tot el que fa. "No sé si la fiscalització constant l'aguantarien la monarquia o altres institucions de l'Estat", ha sentenciat la portaveu del Govern.Finalment, la consellera de Presidència ha garantit la "determinació política" de la Generalitat en la lluita contra la corrupció i la voluntat de tenir una ciutadania "crítica". Budó ha afirmat que el Govern de Torra té el "coratge públic" d'estar cent per cent "compromès" en portar "al límit" el concepte de "tolerància zero amb la corrupció".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor