Un representant del Consell d'Europa es reuneix durant més de tres hores amb els presos polítics

El ponent de l'informe del Consell d'Europa (CoE) sobre polítics empresonats, Boriss Cilevics, ha visitat aquest dimecres els líders presos a Lledoners. El letó socialista ha arribat a quarts de tres de la tarda i ha sortit passades les sis. Cilevics és l'encarregat de realitzar l'informe que inclourà la situació dels presos a Espanya i Turquia.En el seu viatge a l'Estat, des d'aquest dimarts i fins dijous, es reunirà amb el govern català i també l'espanyol. Aquesta mateixa tarda també té previst reunr-se amb el síndic de greuges de Catalunya, Rafel Ribó. Segons fonts consultades, el ponent vol tenir enllestides "el més aviat possible" les conclusions de l'informe.Aquest futur informe sobre l'estat espanyol i el turc va ser impulsat per un grup d'una vintena de diputats del CoE el passat gener, però fonts de l'organització recorden que el text amb les conclusions del ponent haurà de ser aprovat pels membres de l'Assemblea. Malgrat no es volen donar més detalls de la investigació, fonts consultades per l'ACN asseguren que l'informe s'intentarà finalitzar "el més aviat possible". De fet, a la sortida de la presó, Cilevics ha dit als periodistes que volia que el document es debatés en un plenari abans de l'estiu.L'eurodiputat letó haurà de presentar l'informe final que inclogui una "resolució o recomanació" al comitè de Drets Humans, que podrà presentar esmenes al text abans que sigui votat. El Consell d'Europa és una organització centrada en la defensa dels drets humans que agrupa 47 estats europeus i té seu a Estrasburg.

