VÍDEO ERC visita Dani Gallardo, el jove empresonat per les protestes de la sentència a Madrid

El Dani viu a Getafe, té 22 anys i fa gairebé 4 mesos que està empresonat a Alcalá-Meco per haver-se solidaritzat amb Catalunya.



Vergonya de presó preventiva. El volem lliure! #DaniLibertad pic.twitter.com/dTWX1tP1NG — Marta Rosique i Saltor (@MartaRosiq) February 5, 2020

Els diputats d'ERC al Congrés Marta Rosique, Bernat Picornell i Montse Bassa han visitat aquest dimecres Dani Gallardo, el jove de 22 anys que fa quatre mesos que és a la presó per les protestes de la sentència a Madrid. "En Dani està empresonat per haver-se solidaritzat amb Catalunya després de la sentència dels presos", ha denunciat Rosique des de les portes d'Alcalá-Meco.La diputada republicana ha explicat que el jove només demana que es faci ressò del seu cas i la injustícia que suposa que joves com ell continuïn en presó preventiva. A Catalunya encara queden cinc joves (tots ells estrangers) tancats arran dels aldarulls de l'octubre passat. Rosique ha assegurat que ERC li farà costat i portarà el seu cas "allà on calgui", ja sigui al Congrés o als carrers.La policia espanyola va detenir Gallardo el 16 d'octubre durant una manifestació convocada per Madrid pel Dret a Decidir contra la sentència de l'1-O. La detenció es va produir al carrer del Rollo i, en el seu informe, la policia nacional espanyola l'acusa d'haver agredit un agent amb una barra amb claus extreta prèviament d'un palet.El noi ha perdut la feina de comercial que tenia abans de ser detingut i ara el seu entorn ha obert una caixa de resistència per poder fer front a les despeses judicials. El jove no milita ni està afiliat en cap organització i per això el Moviment Antirepressiu de Madrid ha assumit la tasca de grup de suport.

