Bienvenid@s al perfil oficial del Ministerio de Consumo 🙌



Aquí podréis encontrar:



📌 Actualidad en el ministerio

🔴 Contenido en #DIRECTO

💼 Agenda e intervenciones del ministro de consumo, @agarzon

🤔 Dudas frecuentes



... y mucho más 👌 pic.twitter.com/MdooHARxvD — Ministerio de Consumo (@consumogob) February 4, 2020

Un sol missatge. Això és el que ha necessitat el compte de Twitter del Ministeri de Consum per convertir-se en tendència a l'Estat. El nou departament liderat per Alberto Garzón ha entrat a la xarxa de l'ocell blau amb un missatge totalment atípic: un GIF de Bob Esponja.La imatge ja acumula més de 600 retuits i 1.800 "m'agrada" després de ser trending topic nacional durant unes hores. Alhora, el missatge ha despertat tota mena de comentaris en forma de crítiques i burles.Hores més tard, el Ministeri de Consum ha escrit un nou missatge, aquesta vegada amb un to molt més formal.

