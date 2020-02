VÍDEO Renfe investiga la reducció d'un passatger a l'estació de Plaça Catalunya per motius racistes

Em pregunto si m'hagués colat jo també m'haguessin vingut una dotzena de seguratas i mossos a emmanillar i a humiliar davant tot #PlaçaCatalunya.

Acabem de viure una lamentable escena de racisme. Quanta impotència. Sort que ens tenim per defensar-nos ✊ pic.twitter.com/YinmrG6VqZ — MarcOlivella (@MarcOlivella96) February 5, 2020

Renfe investigarà de forma immediata la reducció d'un passatger per part d'un grup de vigilants de seguretat a Plaça Catalunya aquest dimecres al matí, però nega que sigui una agressió racista, com s'ha apuntat des de les xarxes socials, on hi ha un vídeo penjat que mostra com quatre vigilants estan a sobre d'una persona.Segons Renfe, el viatger no portava bitllet i s'ha comportat de manera agressiva. La reducció, continua, ha estat d'acord amb el reglament. Un dels vigilants presentarà denúncia per danys ocasionats a la cara.