Només 5.000 places per més de 16.000 sol·licitants: la Generalitat busca professors

Un total de 16.320 persones han presentat a Catalunya la sol·licitud per concórrer a les oposicions a cossos docents de la Generalitat que el Govern prepara pel juny vinent. L'executiu ha ofert un total de 5.000 places de funcionari distribuïdes en diferents modalitats, segons ha informat aquest dimecres el Departament d'Ensenyament.En concret, 15.488 candidats intentaran guanyar una de les 4.892 places que s'ofereixen per al cos de professors d'ensenyament secundari, 451 ho faran per a les 60 places d'escoles oficials d'idiomes i 381 més ho faran per les 48 places d'arts plàstiques i disseny.Dins la modalitat del cos de professors d'ensenyament secundari, 2.031 persones optaran a les 512 places que s'ofereixen per a Geografia i Història, una ràtio, per tant, de 4 candidats per plaça. Fins a 1.756 persones es presenten a les 377 places d'Orientació Educativa, amb una ràtio de 4,6 candidats per plaça. Biologia i Geologia, amb 1.453 candidats, i Anglès, amb 1.442, són les dues modalitats que segueixen a les anteriors en nombre de sol·licituds. Per a la primera s'ofereixen 402 places i per a la segona 535. Les ràtios, per tant, són de 3,61 i 2,69 aspirants per plaça respectivament.També supera el miler de candidats la modalitat d'Educació Física. Concretament, 1.264 persones han sol·licitat concursar per una de les 280 places que s'ofereixen. En aquest cas, la ràtio és de 4,51 aspirants per plaça.Per sota, 1.144 persones es presenten a la modalitat de Matemàtiques, per a la qual s'ofereixen 597 places (amb una ràtio d'1,91 aspirants). Un total de 1.086 opten a una de les 445 places de Llengua Catalana i Literatura (ràtio de 2,44) i 1.050 es presenten per a les 456 places de Llengua Castellana i Literatura (ràtio de 2,3).Pel que fa a les escoles oficials d'idiomes, 212 persones opten a les 28 places que s'ofereixen d'anglès, 71 a les 7 d'espanyol i 51 a les 6 d'alemany. Finalment, dins del professorat d'arts plàstiques i disseny, 91 persones es presenten per a 11 places de disseny gràfic i 75 per a 11 places de mitjans audiovisuals.

