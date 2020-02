Foment defensa la mesa de diàleg i assegura que seran «facilitadors» de les converses

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Lliure, ha defensat que la mesa de diàleg "no és cap disbarat" i que seran "facilitadors" de les converses entre el govern espanyol i el català perquè "l'economia segueixi el seu rumb"."Estem intentant construir ponts", ha dit en un acte a Brussel·les just un dia abans de la reunió entre el president espanyol Pedro Sánchez i el president Quim Torra.Per la seva banda, el vicepresident de l'Institut d'Estudis Estratègics de Foment del Treball, Jordi Alberich, ha reclamat "prudència" abans de fer nous augments del salari mínim a Espanya. Alberich ha celebrat que el nou salari mínim s'hagi fet amb "ple consens" de tots els interlocutors socials, però no creu que aquests increments s'hagin de fer en el futur "com a norma".Pel que fa a la política econòmica del nou executiu de coalició entre el PSOE i Podemos, Sánchez ha reclamat que no es reverteixi la reforma del mercat laboral ni hi hagi "més pressió fiscal". Tot i això, s'ha mostrat obert a fer una "modernització" de l'última reforma laboral.Sánchez Llibre ha reivindicat que amb la recent obertura d'una oficina a la capital europea volen "tenir veu pròpia" a la UE "en coordinació amb la CEOE" per "influir davant els reguladors, canalitzar inversions empresarials cap a Catalunya i reforçar el paper de les pimes".En un acte per presentar el seu últim informe sobre els "reptes del capitalisme", la patronal ha reclamat a les institucions europees "reformes que afavoreixin millores de la productivitat" com a "base de la riquesa". També han defensat la necessitat d'una "harmonització fiscal" entre els estats de la UE i "la lluita contra els paradisos fiscals".

