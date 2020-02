Manresa inicia gestions per portar la beatificació dels caputxins assassinats el 36 a la Seu

Benet de Santa Coloma de Gramenet, Josep Oriol de Barcelona i Domènec de Sant Pere de Riudebitlles. Foto: Caputxins

El govern municipal de Manresa es troba en contacte amb l'orde dels caputxins, que té la seva seu central a Arenys de Mar, per explorar la possibilitat que la basílica Santa Maria de la Seu aculli la cerimònia de beatificació dels frares Benet de Santa Coloma de Gramenet, Josep Oriol de Barcelona i Domènec de Sant Pere de Riudebitlles, assassinats a Manresa pocs dies després del cop d'estat feixista de 1936. Digital Nació Com avançava en primícia , el Papa Francesc va autoritzar el passat 23 de gener al cardenal Prefecte per a les causes dels sants a promulgar els decrets consistents al martiri d'aquests tres frares. El govern municipal ha demanat quina intenció tenen per a la seva beatificació i s'ha ofert a acollir la cerimònia.Fra Josep Oriol va ser assassinat el 24 de juliol de 1936; fra Domènec, el 27 del mateix mes, i, finalment, fra Benet, el 6 d'agost. El cardenal Angelo Becciu s'encarrega de promulgar els decrets corresponents per a la propera beatificació dels tres màrtirs.Cal tenir en compte que, des del papat de Benet XVI, a diferència de les santificacions, les beatificacions es fan en el lloc d'origen. En aquest cas, podria ser a la seu central dels caputxins a Arenys de Mar, però aquests podrien optar per traslladar la cerimònia a altres punts significatius del martiri, que en aquest cas, implicaria Manresa. És per això que el govern municipal ha iniciat gestions en aquest sentit oferint la basílica Santa Maria de la Seu per oficiar la cerimònia.

