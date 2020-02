Apunyalen un home de 60 anys al barri del Bon Pastor

Un individu amb passamuntanyes ha apunyalat aquesta matinada un home d'uns 60 anys al carrer Claramunt, al barri del Bon Pastor. La víctima ha estat traslladada amb dues ferides d'arma blanca fins al servei d'urgències de Les Casernes al barri de Sant Andreu.Segons ha pogut confirmar, l'home ja ha estat donat d'alta i la seva vida es troba fora de perill. Els Mossos d'Esquadra assenyalen que la víctima encara no ha denunciat els fets, tot i que el cos ja s'ha encarregat de la investigació dels fets.L'atac es produeix pocs dies després que un treballador de l'Ajuntament de Barcelona rebés una ganivetada al pit a plaça Sant Jaume. La víctima, el periodista David Caminada, va quedar en estat crític i els serveis de salut no li van poder salvar la vida El mateix autor de l'homicidi està sent investigat per dos crims més que van tenir lloc al centre de la capital catalana fa dues setmanes. El primer està relacionat amb el cadàver d'un home que va aparèixer amb una bossa al cap en un pis pròxim a Arc de Triomf, mentre que el segon va acabar amb la mort d'una dona que va rebre un fort cop al cap al vestíbul d'un edifici de Ciutat Vella.

