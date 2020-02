Un jove de Deltebre supera el repte de pujar a la Foradada amb una cadira adaptada

Esta és una història de solidaritat i superació. El passat diumenge Xavier, un noi de Deltebre amb discapacitat funcional i intel·lectual, va poder ascendir fins a La Foradada, a la serra del Montsià (La Ràpita), a 695 metres, gràcies a l'empeny de Lluís Castells, un altre deltebrenc que es dedica a realitzar accions solidàries mitjançant l'esport. En Lluís va poder aconseguir realitzar la pujada a aquest emblemàtic espai muntanyenc rapitenc gràcies a l'ajuda dels membres de la Unió Esportista Lo Passador, que van emmarcar l'acte dins del circuit 2019 del Running Series de les Terres de l'Ebre."Fa un any, em vaig fer voluntari al Centre la Duna de Deltebre i a la Fundació Tutelar Terres de l'Ebre. I juntament amb la meua dona, la Valli, que és Educadora Social, vam engegar el Projecte #nolimits i #sijopujotutambe. Vam conéixer a una gent que es diuen Cazaretos i que tenien una cadira adaptada", ha explicat Lluís Castells.La idea és aconseguir els diners per poder comprar la cadira Joellete. Aquest any intentaran que la Unió esportista el Passador els ajudi a recaptar fons per aconseguir-la."Si aconseguim comprar-la pujarem el màxim de gent possible que tingui una discapacitat intel·lectual o física" ens explica Castells.Durant aquest mes, preparen presentar el vídeo i el projecte a Deltebre. Intentaran fer un acte de difusió i recaptació de fons, on tots els qui vulguin s'hi puguin sumar i trencar les barreres físiques i mentals que impedeixen a la gent amb dificultat funcional gaudir de la muntanya, han avançat.

