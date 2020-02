La Sagrada Família «desnona» del seu recinte l'agrupament escolta Antoni Gaudí

Després de 64 anys instal·lat al recinte de la Sagrada Família, l'agrupament escolta Antoni Gaudí haurà de fer les maletes i marxar. El "cau" té una trentena de monitors que treballen amb 75 infants de 6 a 16 anys. A l'octubre el patronat ja els va avisar que haurien de deixar lliure l'espai abans del setembre i ara l'agrupament denuncia que els responsables del temple no volen negociar.L'única solució que han trobat, oferta per l'Ajuntament, és instal·lar-se a la Fàbrica del Sucre. L'equipament, però, s'ubicarà a la plaça de les Glòries i no estarà llest fins al 2023. Per això, els responsables de l'agrupament volen pressionar el patronat i han convocat una manifestació aquest dissabte per denunciar la "injustícia i manca d'empatia".Els seus responsables interpreten l'expulsió del recinte com un exemple de "cobdícia i gentrificació", ja que l'espai que ara ocupa el "cau" es destinarà a un museu sobre l'obra de Gaudí. "Generar més espais de negoci, especulació i riquesa per a una minoria privilegiada, sota el preu de seguir reduint espais on s'hi construeix comunitat", diuen en un comunicat.En declaracions a NacióDigital, un dels responsables de l'agrupament escolta detalla que l'objectiu es que el temple es "responsabilitzi" de l'entitat i no la deixi al carrer. Allò ideal, diu, seria poder continuar amb l'activitat dins el recinte, però assegura que estan oberts a negociar per trobar algun altre espai al barri. Sigui com sigui, fins que la Fàbrica del Sucre no sigui una realitat, ara mateix l'agrupament no té on anar.El conflicte amb el "cau" no és l'única polèmcia que té oberta la Sagrada Família. El projecte de finalització del temple inclou la construcció de l'escalinata de la Glòria, que s'ubicaria al carrer Mallorca i suposaria l'expropiació de dues finques on hi viuen veïns.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, va anunciar el 21 de gener que el govern municipal convocarà en les "pròximes setmanes" la comissió de treball per decidir el futur del temple, conjuntament amb grups municipals, veïns i col·legis professionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor