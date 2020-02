Jutgen un home de Castellbel per abusos sexuals continuats a la seva fillastra de 14 anys

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dia 12 de febrer un home a qui la Fiscalia acusa d'un delicte continuat d'abusos sexuals a una menor i demana per a ell una condemna de 6 anys de presó, inhabilitació durant el mateix període i prohibició d'acostar-se a la víctima durant 10 anys més després de la condemna.La Fiscalia sosté que l'acusat, que actualment té 43 anys, entre els anys 2013 i 2015 va abusar sexualment de la filla de la seva parella de forma continuada quan comptava entre 12 i 14 anys, en el domicili que compartien a Castellbell i el Vilar. L'acusat, aprofitant-se "del respecte i obediència" que li professava la filla de la seva parella i que la mare no es trobava a casa, introduïa la mà per sota de la seva roba i li tocava els genitals.Així mateix, en una ocasió, l'any 2015, quan la menor tenia 14 anys, mentre era estirada al sofà l'acusat li va baixar la roba interior i li va practicar sexe oral. Segons la Fiscalia, la menor va consentir aquests fets degut a que havia considerat l'acusat "com el seu pare biològic fins als 12 anys d'edat".Per aquests fets, la Fiscalia demana una condemna de 6 anys de presó per a l'acusat per un delicte continuat d'abús sexual a una menor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor