Jordi Salvador, diputat d'ERC al Congrés: «Si el PSOE ens falla, tornarem a desobeir»

La unitat independentista fracturada, unes eleccions a la Generalitat, una taula de negociació amb l'Estat pendent i una demarcació de Tarragona que crida més fort que mai contra el menyspreu al territori. Aquest és l'escenari a què s'enfronta el diputat d'ERC al Congrés per Tarragona Jordi Salvador en els mesos vinents. Es tracta de la seva quarta legislatura a la cambra baixa de Madrid i és conscient del "paper clau i imprescindible" que tindrà a partir d'ara la formació republicana amb els seus 13 diputats. "Jugarem partit a partit", assegura.- De moment només hem votat una investidura i això ha de quedar clar. No estem parlant de pressupostos ni de res més. Simplement hem donat una oportunitat perquè es pugui resoldre el conflicte de manera dialogada entre dos governs amb una taula en què nosaltres portarem allò que sempre hem defensat: amnistia, autodeterminació i drets socials. Nosaltres defensem el mateix de sempre, no hem canviat, però sembla que el PSOE i Unides Podem sí que ho han fet i ara accepten el que fa un temps no acceptaven: una taula de negociació amb total llibertat per parlar de tot.- Jo el que tinc és el document que vam signar. Aquí posa que es pot parlar de tot. Si tot va bé, el nostre objectiu és que, després de discutir, es pugui arribar a formular una pregunta perquè la ciutadania de Catalunya posi una creueta en alguna opció i pugui decidir: potser estar a Espanya amb un nou estatut o potser una Catalunya independent. El que sigui. Però tothom hauria de poder decidir què vol sense que ningú quedés exclòs. S'ha de parlar de tot i contemplar-ho tot.- Estem a favor de les reformes laborals, de la derogació de la llei mordassa, de mesures ambientals i de moltes de les seves propostes. Seguirem lluitant per la república catalana, però també ens importa el mentrestant. Sempre hem votat a favor de qualsevol mesura que vagi amb les classes treballadores, però ara cada cosa que ells facin passarà per la nostra prova del cotó i llavors decidirem el vot.- Comprovar si el que fan ens apropa a la llibertat dels presos i a la fi de la judicialització i la repressió. Si és així, endavant. L'altra condició és que tot el que surti de la taula de negociació acabi en una votació. Perquè si no hi ha diàleg, ho tornarem a fer. El nostre suport més enllà de la investidura dependrà del dia a dia. Som uns diputats imprescindibles i això ens permet fer més pressió per acostar-nos als nostres objectius. Però també està clar que si el govern fa alguna barbaritat, no ho acceptarem.- Crec que Junts per Catalunya en certa manera hi està d'acord en tot això i la prova està en el fet que hi haurà una reunió entre presidents. La taula de negociació no és una taula de partits, sinó una taula de governs. Si fa tant de temps que reclamem això, el que no podem fer ara és aixecar-nos de la taula i ser nosaltres els qui marxem. És un instrument que sempre hem reclamat. Com explicaran a Europa que un cop ens ofereixen resoldre de manera política el conflicte no ho acceptem? Seria ridícul. Per tant, malgrat la teatralització que pugui fer Junts per Catalunya, l'opció d'ERC d'intentar resoldre el conflicte així hauria de ser aplaudida per tothom.- Unitat no vol dir compartir estratègies. Hem estat units al Govern, a la presó i a l'exili, però ha arribat un moment en què hi ha una pluralitat estratègica tot i que els objectius són els mateixos. En aquests moments l'estratègia ens separa, però ERC no ha deixat de ser ni d'esquerres ni independentista. També crec que les discrepàncies venen perquè ara el món postconvergent no té unanimitat. ERC és molt més sòlida, té més clar el full de ruta i cap on anar. La postconvergència encara s'ha de definir.- Se'ns acusa a nosaltres amb el tema de la unitat i aquí hi ha gent que pren decisions unilateralment de manera constant i s'oblida que estem en un govern de coalició. Per exemple, quan un decideix despenjar o penjar la pancarta no demana permís a ningú... Què significa això? Que uns poden fer el que volen? Jo crec que en això han de ser una miqueta més coherents. Hi ha moments per a l'ètica i moments per a la intel·ligència.- Hi ha moments per desobeir. Nosaltres ja ho hem fet i hem pagat les conseqüències i ho tornarem a fer si el diàleg falla, però això no vol dir anar amb un lliri a la mà i desobeir en coses que no ens porten a res. Si ens arrisquem, que sigui per una cosa grossa. Si el diàleg falla i el PSOE ens falla (que és cert que ens acostuma a fallar), ho tornarem a fer. Sabem que el PSOE no s'ha assegut a la taula per convicció, sinó perquè s'han vist obligats. Però nosaltres no hem enganyat a ningú. Durant la campanya ja vam dir que era això el que volíem.- Cortés s'avança. Només hem fet un pacte d'investidura i això ho anirem veient cada dia. Que pot evolucionar en això? Potser sí. Però, de moment, pensar això és prematur perquè també pot ser que no. S'ha de veure. Veurem què passa. Com diríem en futbol: anirem partit a partit.- Sí! Totalment. Però no només Tarragona, sinó tot Catalunya.- A Tarragona ens calen vàries coses: treball digne, infraestructures i un pla industrial, principalment. És evident que hem estat molt maltractats. Només cal mirar la planificació que han tingut amb el sistema ferroviari amb el corredor mediterrani. L'Estat és centralista i no ha tingut una lògica en infraestructures. I el mateix ha passat amb l'Aeroport de Reus o els ports. El problema és que les autonomies no tenen prou capacitat en temes importants i això ens fa poc competitius.- És evident que cal una reindustrialització i és un tema que ens preocupa molt. Hi ha molts tipus d'indústria i hem de fer un canvi de model cap a una indústria més neta i més respectuosa. Però per això cal una planificació i voluntat. Tenim potencial i som la segona àrea metropolitana de Barcelona. Som una de les zones amb més atractiu turístic i el que no pot ser és que l'Estat vagi en contra del territori.- Aquest és un tema escandalós. És una de les zones més riques en biosfera de tot Europa i, en canvi, mai hi ha hagut les inversions que calen. La fragilitat del Delta és molt urgent i ja no pot esperar. Nosaltres ho hem portat moltes vegades a Madrid, però hi ha alguns que encara parlen de rescatar el Pla Hidrològic Nacional. Hem de fer veure que hi ha una desesperació molt gran al territori.- Dels sis diputats que hi ha al Congrés per Tarragona, dos del PSC i un de Podem estan al govern. Dos més som d'ERC. Això vol dir que la representació a favor de les mesures pel territori estaran àmpliament representades al govern i a l'oposició. Ara no hi són ni el PP ni Ciutadans, que són partits catalanòfobs. Per tant, crec ara podem aconseguir passos endavant per a la demarcació.

