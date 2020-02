El cost del temporal Gloria s'eleva fins als 170.000 euros a Sant Cugat

El temporal Glòria ja és història; però els costos econòmics dels desperfectes que ha deixat enrere són quantiosos. Malgrat tot, en comparació amb altres zones del territori català, el Vallès n'ha sortit força indemne.Tot i així, segons el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la llevantada ha deixat els municipis amb danys valorats en més de 6,2 milions d'euros. Unes xifres quantificades a partir d'una primera valoració basada en les estimacions realitzades pels diferents ajuntaments per poder tramitar els ajuts corresponents.Els municipis amb afectacions són: Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.El municipi més afectat de la comarca és el de Barberà del Vallès on s’han quantificat danys per un import de 3.8 milions euros, ja que han tingut greus afectacions a l’espai públic, concentrades sobretot en un carrer del municipi. A Viladecavalls, el segon municipi amb més danys quantificats, s’arriba als 850.000 euros en la valoració econòmica de les afectacions, sobretot per l’afectació al camí d’accés al un centre sociosanitari. A Terrassa s’han quantificat els danys en 600.000 euros per a afectacions a l’espai públic, a edificis municipals i en esllavissades.A Sant Cugat els costos provenen principalment de la retirada d’arbres i obstacles caiguts sobre la via pública arribant a superar els 170.000 euros quantificats. Per la seva banda, a Sabadell els danys es quantifiquen en més de 240.000 euros per afectacions en parcs i jardins, enllumenat públic, vialitat, edificis i equipaments municipals, esllavissades, servei recollida de residus i neteja viària, mobilitat, trànsit i transport. La xifra s’eleva fins a més de 150.000 a Palau-solità i Plegamans i arriba als prop de 110.000 a Castellar del Vallès. A Gallifa també s’han produït danys importants, quantificats en més de 106.000 euros mentre que a Polinyà la valoració econòmica de les afectacions és de prop de 90.000 euros.Amb quantificacions per sota dels 30.000 euros es troben: Matadepera, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, i Rellinars. Hi ha municipis com Castellbisbal, Ullastrell o Vacarisses que manifesten haver patit danys però no presenten valoració econòmica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor