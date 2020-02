«18+1», la sèrie que dona veu als joves migrants: «Volem relacionar-nos amb els nois d'aquí»

Quines necessitats i aspiracions tenen els joves estrangers no acompanyats que viuen a Catalunya? La sèrie documental 18+1 -produïda per l'Agència Talaia i estrenada en col·laboració amb La Directa- aborda el trajecte que fan aquests nois i noies des que surten del seu país fins que arriben a l'estat espanyol.Ja s'han estrenat tres capítols de la sèrie i se n'estrenaran set més fins al 12 de febrer. Un dels protagonistes és Driss Rasem, de 19 anys i originari del Marroc, amb qui ha parlat. "La gent ha de conèixer la nostra realitat", reclama, alhora que valora la sèrie com una eina per aconseguir el seu objectiu.Rasem va arribar a l'estat espanyol quan li quedaven pocs mesos per fer els 18 anys. Cadis, Jerez de la Frontera i Múrcia van ser les seves primeres parades. Més tard va arribar a Barcelona i d'allà a Girona. Ha passat per centres de menors i ha dormit al carrer. Ara viu en un centre d'acollida a Caldes de Malavella gestionat per Càritas.El jove està pendent d'obtenir el seu permís de residència i explica que va marxar del Maroc perquè al seu país no tenia "oportunitats". Va pujar en una pastera amb un amic i 54 persones més, amb qui va creuar el Mediterrani. Al cap hi duia una idea que no ha correspost amb la realitat."Allà escoltàvem unes coses d'Europa que ara hem vist que som diferents", diu. Quines? "Hem vist que aquí també hi ha desigualtats i racisme", relata. Sense anar més lluny, la policia ja l'ha parat diverses vegades. El motiu, simplement, el seu color de pell. L'última identificació per perfil ètnic la va patir aquest dimarts a l'estació de tren de Girona per part dels Mossos d'Esquadra. "És habitual que ens parin", diu empipat.Rasem es planteja que la sèrie 18+1 sigui més que un altaveu i permeti als seus protagonistes relacionar-se amb nois i noies nascuts a Catalunya. "Nosaltres volem conèixer els joves d'aquí, però és molt difícil perquè molts tenen una mala imatge de nosaltres", lamenta.La sèrie ha estat rodada la demarcació de Girona, la Frontera Sud de l’estat espanyol, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i el Marroc. La periodista Sara Montesinos i el fotoperiodista Martí Albesa -que també treballa a NacióDigital- han reconstruït el camí que segueixen aquests joves.Al llarg de 10 capítols l'Agència Talaia vol retratar les dificultats en el seu lloc d'origen, el risc que corren a l'hora d'arribar a Europa i les deficiències del sistema d'acollida de l'estat espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor