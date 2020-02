Condons i Satisfyers: el sexe monopolitza els regals de Glovo

Els productes sexuals i eròtics han estat els més demandats pels barcelonins aquest 2019 via Glovo. Segons un estudi elaborat per la mateixa empresa, els preservatius són un dels top vendes de l'aplicació. Encara que l'autèntica estrella ha estat el Satisfayer, la venda del qual es va disparar sobretot els mesos de novembre i desembre. El total arreu de l'Estat s'han venut un 350 aparells a través de l'aplicació.Dins de la categoria de parafarmacia, i per darrera dels condons es situen els lubricants i els test d'embaràs com els més demandats. L'hora punta de major demanda de preservatius a la capital catalana és els caps de setmana entre les vuit de la tarda i les onze de la nit.Més enllà d'això, el principal producte que es demana a través de Glovo és el menjar. Concretament, destaquen les hamburgueses, el menjar japonès i italià.Els dies de més comandes a domicili aquest 2019 han estat la nits electorals, tant les del 10-N com les del 28-A. Per darrera es situen les els clàssics plans de "partit i amics", com ara la semifinal de la Champions entre el Barça i el Liverpool, o bé dies d'estrena de sèries com Joc de Trons.Actualment l'starup compta amb més de dos milions d'usuaris actius. Més enllà de destacar per l'èxit que ha tingut també acumula diverses polèmiques entorn als drets laborals dels seus treballadors. Sobretot després del conegut cas de l'accident mortal d'un dels seus riders la primavera de l'any passat.

