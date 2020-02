VÍDEO Què hauria passat si els EUA fossin aliats de Hitler? Així serà la nova sèrie d'HBO

Què hauria passat si Franklin Delano Roosevelt no hagués revalidat la presidència dels Estats Units l'any 1940? I si el candidat vencedor hagués estat un republicà radical i antisemita? Com hauria afrontat el món la Segona Guerra Mundial si els EUA fan un pacte cordial amb Adolf Hitler i no entren mai en el conflicte? Sota aquest paraigua es presenta la nova sèrie produïda per HBO: La conjura contra América.Basada en la novel·la del famós escriptor nord-americà Philip Roth, amb el mateix nom, la trama presenta una família jueva de Newark, a la costa Est dels Estats Units. És l'any 1940 i Charles Lindbergh, un candidat històricament desconegut, acaba sent el president del govern. Els seus posicionaments són radicals, antisemites i molt pròxims a fer un pacte amb Hitler. Així doncs, la deriva autoritària comença a estendre's pel país, amb una ciutadania que veu com l'ombra del feixisme plana sobre molts dels racons dels EUA.David Simon, creador de sèries com The Wire o The Deuce, és l'encarregat de dirigir i escriure amb Roth el guió de la producció d'HBO que comptarà amb un repartiment extens i de luxe: John Turturro, Ben Cole, Jacob Laval, Azhy Robertson, Winona Ryder, Anthony Boyle, Zoe Kazan, Michael Kostroff, David Krumholtz, Morgan Spector, Johanna R. Griesé, Caleb Malis... entre molts altres.

