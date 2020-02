El síndic demana declarar a l'Audiència Nacional pel viatge a la final de la Champions

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha demanat declarar voluntàriament a l'Audiència Nacional sobre el viatge presumptament pagat per l'empresari Jordi Soler per veure la final de la Champions que el Barça va jugar a Berlín el 2015, segons han confirmat fonts de l'oficina del síndic.Soler, investigat pel jutge José de la Mata en el marc del cas del 3% de comissions il·legals que implica l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), va admetre dilluns que s'havia fet càrrec de les despeses a petició de l'exdiputat del partit Ramon Camp, però va negar tenir cap relació amb el síndic. Cal recordar que De la Mata havia ofert a Ribó la possibilitat de personar-se a la causa i aportar proves sobre el viatge de forma voluntària abans de decidir si l'investiga.Soler va admetre que les seves empreses s'havien fet càrrec de les despeses del viatge de Ribó i de la seva filla, que presumptament van volar en un avió privat a la capital alemanya. La Fiscalia Anticorrupció, d'altra banda, ha demanat a De la Mata que investigui Ribó per suborn.Segons els investigadors, el viatge en avió privat hauria costat uns 39.000 euros. En cas que l'Audiència Nacional admeti la petició de la Fiscalia Anticorrupció haurà de traslladar el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès que Ribó és aforat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor