El Govern vol retornar la gestió del Plaseqcat a Tarragona després de l'explosió a Iqoxe

El titular d'Interior ha negat que tinguessin "por" d'activar les sirenes després de l'explosió a l'empresa i ha recordat que no depèn d'ell: "Potser es pensen que soc jo, qui té un botó vermell i fa sonar les alarmes? Això forma part dels criteris professionals. No fotem!", ha exclamat. Ha reconegut que cal que hi hagi un debat sobre les sirenes i que aquesta també serà una de les propostes que posaran damunt la taula. A més, ha assegurat que si no van sonar les sirenes va ser perquè al protocol actual "s'utilitzen de manera conservadora" i que per això "potser s'ha de tenir una altra estratègia".A raó de diverses preguntes de Ciutadans, el PSC-Units i la CUP-CC, Buch ha explicat que el que va fallar va ser que no van disposar de seguida de la informació "per una sèrie de disfuncions", ja que l'empresa no va comunicar què havia passat o què s'estava cremant. "Hem de posar mesures perquè això no torni a passar", ha insistit el conseller, que per això creu que podrien ser útils els sensors de qualitat de l'aire i no enviar a professionals al focus de l'explosió. "Passa un temps fins que els Bombers ens comuniquen que no hi ha perillositat a l'aire", ha justificat.El conseller també ha exigit al govern espanyol que activi ja el servei d'avisos d'emergències, com Cell Broadcasting, per avisar la població de les emergències. "Estan esperant que els obliguin des de la Unió Europea, que ens les activin ja!", ha clamat, en una petició que ha arrencat alguns aplaudiments a la cambra.D'altra banda, el conseller de Treball, Chakir el Homrani, en resposta a ERC, ha garantit que el seu Departament anirà "fins al fons" per a conèixer les causes de l'accident i determinar-ne les responsabilitats. Així, ha advertit que l'empresa pot tenir sancions molt greus i conseqüències penals un cop inspecció sàpiga que va passar. A més de la taula de seguiment a Tarragona –amb els Departaments d'Empresa, Territori, Interior o Treball-, els fets també es tractaran en una comissió d'investigació al Parlament.