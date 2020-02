Una empresa de Castellbisbal pateix una fuita d'amoníac

#ProteccioCivil desactiva la Alerta del plan #PLASEQCAT por fuga empresa #Castellbisbal



Empresa y @bomberscat informan que los detectores han dado negativo



Ninguna afectación interior y exterior. No heridos. Empresa vuelve a la actividad — Protecció civil (@emergenciescat) February 5, 2020

L'empresa Archroma Ibérica de Castellbisbal ha detectat una fuita d'amoníac a la sala de producció i ha demanat presència de mitjans externs per controlar-la. Dues dotacions dels Bombers, efectius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques SEM s'han desplaçat al lloc i, pocs minuts més tard, Protecció Civil ha informat que estava controlada i que no hi ha hagut danys ni ferits. També han comunicat que no s'ha produït cap afectació ni a l'interior ni a l'exterior i que no eren necessàries mesures de confinament a la població propera.Així doncs, ha estat tan sols un ensurt pel que no ha calgut ni activar mesures d'autoprotecció. El Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (Plaseqcat) s'ha situat en estat d'alerta però poc desprès s'ha desactivat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor