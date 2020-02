El radar de l'AP-7 a Sagunt, el que més multes posa a l'Estat

El radar que més multes posa a l'Estat es troba al municipi de Sagunt, concretament al quilòmetre 478 de l'AP-7. Segons un estudi elaborat per l'associació Automobilistes Europeus Associats (AEA), aquest radar va emetre fins a 59.428 denúncies l'any 2019, tretze vegades més respecte a les registrades l'any anterior.Lleugerament per sota es troba una càmera situada al punt quilomètric 79,9 de la H-13, una via situada a la província de Huelva que va registrar 58.266 infraccions el 2019. La tercera posició és pel radar situat al quilòmetre 156,5 de l'A-3 de Cuenca, amb 57.206 denúncies durant l'últim exercici.Segons les dades presentades per l'AEA, el País Valencià compta amb quatre dels cinquanta radars que més multes posen a l'estat espanyol. Dos d'ells es troben a la província de València (un a la V-31 acumula 46.739 denúncies i un altre a la A-3 en suma 15.039), mentre que l'altre és a Alacant, concretament al quilòmetre 4,6 de la A-70 (amb 15.768 infraccions captades).Els cinquanta radars que més denúncies han interposat a l'Estat durant l'any 2019 acumulen el 41,5% de totes les multes al país. Dins aquesta llista, no hi ha cap radar situat a Catalunya.En l'últim exercici, la Direcció General de Trànsit (DGT) va formular més de 2,9 milions de denúncies per excés de velocitat, un 13,3% més respecte a l'any anterior. Per comunitats, els radars més actius es troben a Andalusia (690.583 denúncies), Madrid (373.078 denúncies) i el País Valencià (335.953 denúncies).

