El Parlament presentarà un recurs al Suprem contra la inhabilitació de Torra com a diputat

🎥 @josepcosta: "Aquest recurs i les actuacions del @parlamentcat no són per defensar el president @QuimTorraiPla, sinó per defensar les institucions del país. No estem defensant els drets d'una persona, sinó la sobirania del poble de Catalunya i els drets de tots els ciutadans" pic.twitter.com/gcQf6iM3lW — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) February 5, 2020

El Parlament presentarà un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem en contra de l'acord de la Junta Electoral Central de retirar la condició de diputat a Quim Torra. Després de la trencadissa dels partits independentistes en el darrer ple perquè la mesa de la cambra catalana va acatar la retirada de l'escó, la majoria dels diputats s'han posat d'acord perquè el Parlament intenti revertir per la via jurídica la situació.La decisió de presentar el recurs ha estat avalada per Junts per Catalunya, ERC, els comuns i la CUP, que consideren que la JEC, com a òrgan administratiu, s'ha excedit de les seves competències a l'hora de retirar l'escó quan encara està pendent que l'alt tribunal es pronunciï sobre la inhabilitació per desobediència del president per la causa de la pancarta. El PSC, per la seva banda, s'ha abstingut, mentre que Ciutadans i el PP hi han votat en contra.El clima de pre-campanya ha impactat de ple a l'hemicicle. Tant Ciutadans com el PP emplaçat Torra a complir amb la legalitat i aparat-se del càrrec. De fet, els populars han presentat ja una querella contra el president per usurpació de funcions. El portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, ha emplaçat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a intervenir i apartar-lo aplicant el 155. I és que, segons el diputat, si Torra convoca eleccions, com ha dit que farà després de l'aprovació dels pressupostos, aquestes seran "il·legals". El diputat popular Daniel Serrano, per la seva banda, ha lamentat que el Parlament s'estigui convertint en l'"assessoria jurídica" de Torra.La discrepància entre JxCat i ERC ha tornat a aflorar en el debat parlamentari. El diputat Marc Sanglas ha lamentat "la decisió injusta" de la JEC i la sentència "desproporcionada" del TSJC per no haver retirat la pancarta que demana la llibertat dels presos del Palau de la Generalitat quan se li va requerir. Tot i això, el vicepresident de la mesa, Josep Costa, que va manifestar obertament que no compartia la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, ha tornat a insistir que la cambra hauria d'haver-se mantingut en l'acord pres el 4 de gener i, per tant, seguir considerant Torra diputat.El dia 4 de gener, ha dit Costa, hi havia "estratègia jurídica i estratègia política" per "plantar cara a l'Estat". Ara, però, hi ha estratègia jurídica per intentar revertir la situació, però ha subratllat que sense "fermesa política" no se'n sortiran. Les eleccions anunciades per Torra, ha dit, han de servir "per prendre força per defensar la dignitat i la sobirania del Parlament".També la CUP ha assenyalat la "renúncia" que, sota el seu judici, s'ha produït respecte l'acord del 4 de gener i ha assenyalat la política "fallida fracassada" de JxCat i ERC. També ha llançat a l'aire la pregunta de què pensen fer un cop arribi la inhabilitació ferma del president de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor