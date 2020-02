La Guàrdia Civil diu que la cúpula dels Mossos volia un «control ferri» de les actuacions de l'1-O

El secretari d'atestats de la Guàrdia Civil a Lleida ha assegurat durant la seva declaració a l'Audiència Nacional que la cúpula dels Mossos volia tenir un "control ferri" de les actuacions de l'1-O. L'agent de la Benemèrita ha dit que diferents correus intervinguts demostren "l'hermetisme" i el control "absolut" que es pretenia exercir amb l'objectiu que "ningú anés per lliure".Com a exemple, ha posat l'ordre de Trapero de centralitzar a la comissaria general d'informació els atestats que s'havien d'enviar a fiscalia. "És a dir, estableixen guàrdies de comissari fixant que hi ha d'haver un responsable de la Unitat d'Informació, que totes les comunicacions de fiscalia passaran sí o si per informació i els inspectors que han tingut accés a la informació la transmeten", ha dit. "Això demostra el control ferri que volien fer", ha afegit.Després de la declaració com a testimoni de l'instructor dels atestats de Lleida aquest dimecres, ha testificat el secretari. L'agent de la Guàrdia Civil ha mantingut el relat del seu predecessor i ha anat un pas més enllà. Al seu entendre, la cúpula dels Mossos va adoptar diverses mesures amb la finalitat d'exercir un "control ferri" sobre les actuacions de l'1-O.Com a prova d'això, ha posat una "instrucció" de Trapero via correu electrònic del 12 de setembre del 2017 on, segons ha explicat, es fixaven guàrdies de comissaris. L'agent de la Benemèrita a dit que l'ordre fixava que hi hauria un càrrec de la prefectura, "un intendent o superior" per tal que el comandament "estigués cobert les 24 hores". "A més, s'especifica que no serà una figura merament informativa, un cop s'hagi actuat, sinó que ha de ser informat de totes les actuacions".També s'ha referit a l'ordre del major de centralitzar a la comissaria general d'informació els atestats que s'havien d'enviar a fiscalia. "Vol centralitzar les actuacions per evitar que ningú vagi per lliure" , ha afirmat tot afegint que això era una prova més de "l'hermetisme i control absolut que volien tenir".En resum, ha dit, "estableixen guàrdies de comissari on hi ha d'haver un responsable d'Unif, totes les comunicacions de fiscalia passaran sí o sí per informació perquè ningú vagi per lliure i, a més, els inspectors que han tingut accés a la informació l'estan transmetent".A més, ha explicat que en un xat de whatsapp de Mossos per la Independència, format per 205 membres, un inspector de Lleida va dir el 29 de setembre que algú faria difusió de les pautes per l'1-O als mitjans perquè "la gent tingui clar" què faria la policia catalana aquell dia. Les pautes es van publicar aquell mateix dia en molts mitjans de comunicació.En les visites que les patrulles van fer als centres oberts el divendres i el dissabte anteriors al referèndum, segons aquest guàrdia civil, s'aixecava acta però també es deia als organitzadors com ho havien de fer per evitar ser desallotjats el diumenge: "que hi hagués molta gent i sobretot vulnerable". "Ens han donat el guió, i el poble i nosaltres ja sabem el que hem de fer" i "som actors de la mateixa companyia de teatre", es deia en el xat.El testimoni continuarà declarant aquest dijous i també ho faran diversos agents dels Mossos d'Esquadra que van fer un atestat del 20-S a Economia.

