El País Valencià, quarta autonomia en sol·licituds d'asil

La Comunitat Valenciana va ser la quarta autonomia en sol·licituds d'asil l'any 2019 -per darrere de Madrid, Catalunya i Andalusia-, amb un total de 7.501. Aquesta xifra suposa un "important increment", ja que els registres d'anys anteriors havien estat de 4.330 el 2018 i 2.300 el 2017.Així ho reflecteix la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) en el seu informe Més que xifres, que revela, així mateix, que les peticions d'asil a la província de València "han crescut exponencialment en els últims anys". "Aquesta última és la xifra més gran registrada a la província", subratlla l'entitat en un comunicat en què també assenyala que la ciutat de València va ser la tercera en nombre de sol·licituds.Pel que fa al desglossament per províncies, també Castelló i Alacant han patit un important increment de sol·licituds. En concret, Alacant va passar de les 505 de 2018 a duplicar aquesta xifra, arribant a les 1.140 sol·licituds el passat exercici 2019, mentre que Castelló ha triplicat les xifres passant de les 237 a 2018 a les 813 sol·licituds de 2019.Les dades completes de peticions per comunitats autònomes són les següents: Madrid 55.118, Catalunya 13.270, Andalusia 10.422, País Valencià 7.501, Euskadi 4.826, Melilla 4.273, Galícia 3.668, Canàries 3.095, Regió de Múrcia 2.748, Castella i Lleó 2.745, Aragó 2.651, Castella-La Manxa 1.612, Astúries 1.269, Illes Balears 882, Navarra 709, Ceuta 577, Cantàbria 514, Extremadura 468 i la Rioja 344.

