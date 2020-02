Sindicats catalans, bascos i gallecs reclamen el reconeixement del dret d'autodeterminació a l'Estat

La Intersindical-CSC de Catalunya, juntament amb els dos sindicats majoritaris del País Basc, ELA i LAB, i el de Galicia, reclamen el reconeixement del dret de l'autodeterminació a l'Estat a través d'una solució política. Els quatre sindicats han fet un comunicat conjunt després de reunir-se a Bilbao, on també han abordat la precarietat laboral i social de les tres nacions."Com a sindicats de tres nacions sense estat, hem volgut compartir la preocupació per la crisi de l’estat espanyol, destacant d’una banda l’auge de l’extrema dreta i el lliscament cap a l’autoritarisme de bona part de l’arc polític", expliquen a través del comunicat. Pel que fa a les polítiques d'austeritat de l'Estat, s'han mostrat molt crítics amb la situació laboral que travessa el país."Creiem que el sistema actual no és sostenible. Això es deu a l’obstinació dels governs en les polítiques d’austeritat, una agenda neoliberal que deixa de banda la urgent transició social, ecològica, feminista i democràtica del propi sistema, compartida a més pels governs autonòmics", assenyalen.Els sindicats firmants asseguren que volen canviar de soca a rel el sistema actual, compromentent-se a seguir lluitant per un model basat en la justícia social i ecològica, el feminisme i en un repartiment més equitatiu del treball i la riquesa. Aquest és el comunicat complet que han fet públic els quatre sindicats:

Comunicat Sindicats by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor