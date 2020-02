Òmnium impulsa una campanya per l'amnistia com a «primer pas per resoldre el conflicte polític»

"L'amnistia com a únic recurs per posar el comptador a zero". Així ha definit aquest migdia el vicepresident i portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, l'objectiu del nou manifest de la plataforma Som el 80%, impulsada per l'entitat, en què es reclama la llibertat dels presos polítics com "primer pas per resoldre el conflicte polític" entre Catalunya i l'Estat. Mauri també ha apel·lat a particulars i a organitzacions a la creació d'una taula per a l'amnistia.



El manifest, que ha estat llegit en el mateix acte per l'escriptora Sílvia Soler i l'exconseller Andreu Mas-Colell, planteja com a tres punts fonamentals "la defensa dels drets i les llibertats, el rebuig a la repressió i a la judicialització de la política i la defensa d'una solució política que passi perquè els ciutadans de Catalunya decideixin el seu futur". Per això, des de la plataforma es demana "la posada en llibertat dels presos polítics, la fi de la via judicial i penal i l'inici d'una negociació sincera, sense condicions ni renúncies prèvies".

El text ha estat signat per més de 200 personalitats de la societat civil, entre les quals s'hi troben polítics d'un espectre ideològic molt divers. Des de personatges propers a l'entorn de l'antiga Convergència, com Carles Campuzano o el mateix Andreu Mas-Colell, a personalitats de l'esquerra independentista com Josep Lluís Carod-Rovira o David Fernández, passant per dirigents a l'entorn dels comuns, com Xavier Domènech o Gemma Ubasart, i exdirigents socialistes com Joaquim Nadal o Maite Arqué.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor