Una testimoni assegura que Peral li va dir que el crim estava relacionat amb la màfia

Una amiga de Rosa Peral, acusada de la mort de Pedro Rodríguez en el crim de la Guàrdia Urbana, ha assegurat aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona que Peral li va dir que el crim podia estar relacionat amb la màfia. Davant d'això, la testimoni va rebutjar implicar-se més i es va negar a ajudar Peral a moure un sofà. La dona també ha explicat que una setmana després del crim va visitar l'acusada a casa seva i no tenia signes d'haver patit cap agressió, però sí que tenia un aspecte diferent. "No anava arreglada com sempre, vestia de negre i estava apagada", ha explicat. A preguntes de la defensa de l'altre acusat, Albert López, la testimoni ha explicat que Peral mai li va explicar que tingués problemes amb Rodríguez fins al dia del crim, quan li va dir que se n'havia anat de casa per una discussió de parella.Un altre testimoni d'aquest matí ha estat un company de feina dels dos acusats a la Guàrdia Urbana. Ha explicat que va començar a tenir relació amb Peral va començar a generar sospites sobre ell quan va detectar que la investigació podia apuntar cap a ella, segons s'ha desprès de la declaració d'un company de feina durant la tercera sessió del judici pel crim. El testimoni ha detallat que, durant les converses que mantenia amb Peral, ella li explicava que Albert López "està boig i és violent" i li confessava "tenir por" pel que pogués fer, i així s'ha sentit durant una trucada telefònica entre els dos que s'ha reproduït durant el judici. En la conversa, s'ha sentit com Peral flirtejava amb ell, però l'agent ha explicat que "mai" va sentir-se "manipulat".El segon testimoni que ha passat avui pel judici que se celebra des de dilluns a l'Audiència Nacional és Issam Omam, agent de la Guardia Urbana que va contactar amb l'acusada quan va conèixer que el cos que s'havia trobat calcinat al maleter d'un cotxe al pantà de Foix era la parella actual de la seva companya de feina. Omam ha confessat no haver tingut cap relació amb Peral abans dels fets i que només es va posar en contacte amb ella "per oferir-li ajuda". Ha explicat que va enviar-li missatges el divendres i dissabte, però no va ser fins diumenge ­–tres dies després de la troballa del cos de Pedro Rodríguez- que Peral va proposar-li que anés a casa seva.Omam ha detallat que en aquella primera visita al domicili de Peral, ella li explica que la seva parella, Pedro Rodríguez, va marxar de casa després d'una discussió. I, a preguntes del fiscal, ha dit que en aquelles primeres converses Peral no va parlar malament de la relació amb Albert López. Segons es desprèn de la declaració del testimoni, el canvi d'actitud de Rosa Peral es produeix entre el dimecres i dijous després que es localitzés el cos de Rodríguez. Issam Omam ha relatat que aquell dimecres va anar al cine amb Peral i les seves filles, a proposta d'ella.Durant l'estada, l'acusada va rebre una trucada de l'advocat que la defensava en un altre cas en el que estava involucrada, com a víctima, per unes fotos d'ella que es van distribuir entre els companys de la Guàrdia Urbana. "En aquesta conversa l'advocat li diu que no pot continuar defensant-la per un motiu d'incompatibilitats", ha explicat i és en aquest moment que "amb l'assessorament d'una advocada" creuen que pot ser "perquè la família de Pedro Rodríguez la vol inculpar", ha afegit.Ha sigut en aquest punt de la declaració quan el fiscal ha preguntat al testimoni si a partir d'aquell dia va notar que Peral li comentés coses diferents "que no hagués explicat abans". Omam ha apuntat que Peral li va dir el dijous que "la relació amb Albert va ser molt intermitent, que no volia tenir cap relació amb les seves filles i que no es portava bé amb Pedro Rodríguez". A més ha dit que també va confessar-li que "tenia por d'ell".Durant la declaració de Issam Omam, s'ha pogut escoltar una trucada, posterior a la sortida al cinema, on Peral també li expressa aquesta por i parlar d'Albert com una persona "molt i molt boja, amb mirades de psicòpata". A preguntes de l'advocada de Rosa Peral, el testimoni també ha confirmat que l'acusada "en alguna ocasió" va definir a López com una persona "violenta". En aquesta mateixa conversa telefònica s'ha pogut escolar com Peral intenta establir un flirteig amb Omam quan li diu "no em vull separar de tu" i "m'agrada estar amb tu".Després d'escoltar aquest to en la conversa, l'advocat d'Albert López ha preguntat al testimoni si "notava" que Peral "l'estava manipulant". Omam ha explicat que "mai" va "sentir-se així".Que Rosa Peral mantenia contacte amb Albert López, dies després de trobar-se el cos, s'ha demostrat amb la declaració d'un altre dels testimonis que ha passat avui pel judici, també agent de la Guàrdia Urbana. En aquest cas ha dit que Rosa Peral no només no tenia por d'Albert López, sinó que fins i tot la mateixa Peral va organitzar a la seva casa de Vilanova i la Geltrú un sopar on va intentar inculpar el seu exmarit i mosso, Rubén. Aquest sopar va ser el 6 de maig del 2017, dos dies després que la policia trobés el cotxe calcinat amb el cadàver de Pedro Rodríguez.Peral estava "molt tranquil·la, molt normal" en un sopar que havia organitzat ella mateixa. Va explicar que s'havien barallat el dimarts amb Rodríguez i que ell era "impulsiu". En cap moment es va posar nerviosa i va "insinuar reiteradament" que el responsable del que havia passat era Rubén. En cap moment va dir que sospitava o que tenia por de l'Albert.Durant el sopar la relació amb Albert va ser d'amics, sense tensió ni tampoc mostres d'enamorament. Rosa Peral i les filles anomenaven a Albert com "'tonto del bote'" i reien i ell va arribar i van jugar manifestant un "tracte molt bo". El comportament "era de parella, com si haguessin tornat", ha manifestat el testimoni.El mateix testimoni ha explicat que Peral va dir dues vegades i "amb complicitat i de manera poc imperativa" que la barba li quedava "molt malament". Quan va marxar de la casa amb la seva dona Albert encara estava jugant amb les nenes i eren dos quarts d'una de la nit.El 9 de maig Albert va anar a veure un amic seu que estava a l'hospital, un altre dels testimonis que han declarat, i li va comentar que havien trobat un mort en un cotxe "per un tema de bandes o alguna cosa així". Es va quedar "en xoc" i es va sentir agraït perquè va pensar que havia de ser difícil visitar-lo després del que havia passat. Quan Rosa va trucar a Albert i li va passar el telèfon va acceptar perquè va percebre que el volia "animar".El 10 de maig va anar a sopar amb entre 16 i 18 amics on hi havia Albert, que va fer broma amb la possibilitat d'anar a la presó. "Va dir que si l'acusaven o alguna cosa que li portéssim tabac i una llima a la presó", ha explicat. Va arribar al sopar sense la barba i va dir que se l'havia tret "per la calor", cosa que el va "sorprendre molt" perquè "feia anys" que la portava i n'estava "molt content i orgullós" i ha afegit que la duia "fins i tot a Cancún amb la calor que feia".Dels quatre testimonis d'aquest dimecres que han parlat de la barba d'Albert, un ha dit que la portava sempre però els altres han indicat que se la posava i se la treia seguint "una mica la moda".

