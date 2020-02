Un gos salva la vida de la seva propietària en detectar que tenia càncer

El comportament inusual del seu gos alemany va permetre salvar la vida a una dona de 65 anys de Gal·les. Segons recull La Vanguardia , la dona no tenia cap indici que tingués un tumor però el seu gos va començar a fer moviments estranys i a donar-li cops amb el cap al pit. Durant uns dies no li va fer gens de cas fins que al cap d'algunes setmanes va notar un bony.La dona explica que gràcies als avisos del gos i a la troballa posterior dels metges van poder determinar que tenia un càncer de mama de ràpida expansió, aturant així els seus efectes. Un tractament de sis mesos va aconseguir remetre el tumor i curar la malaltia, però fins que no es va saber del cert que estava curada, el gos de la dona va seguir donant cops de cap al pit.Ella mateixa explica que durant les primeres setmanes del tractament el pastor alemany seguia alertant de la presència del tumor. Fins i tot s'hi van afegir els cadells del gos, carregant contra el pit de la dona. Al cap d'un temps, encara en tractament, van deixar de fer-ho i als mesos la dona certificava que s'havia curat.

