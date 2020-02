El PP presenta una denúncia contra Torra per usurpació de funcions

El PP ha presentat aquest dimecres una querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per usurpació de funcions. El líder del partit, Pablo Casado, ja ho va anunciar aquest dilluns en una entrevista a TVE, com a resposta a la inhabilitació com a diputat de Torra pel TSJC.A parer de Casado, en tant que Torra ja no és diputat, i segons l'Estatut, no pot exercir de president del Govern. El cas està pendent del recurs de Torra davant del Tribunal Suprem, però mentrestant la Junta Electoral Central ha ordenat que se li retiri l'acta de diputat, ordre que ha rebut l'aval de l'alt tribunal. Torra s'ha de reunir aquest dijous amb Pedro Sánchez, una reunió que Casado ha reclamat al líder del PSOE que no se celebri.