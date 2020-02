Els capitans del Barça donen suport absolut a Messi en les crítiques contra el club i Abidal

Cuando creías que la secretaría técnica del Barça no podía hacerlo peor que con el relevo de Valverde, el fracaso del sustituto de Suárez y el 0 de 46 en canteranos, va Abidal y encabrona a Messi pic.twitter.com/DffpguwWvV — Roger Pascual (@pascualroger1) February 4, 2020

Gerard Piqué, Sergio Busquets i Sergi Roberto, els capitans del Barça, donen suport absolut a Leo Messi en les seves declaracions contra la secretaria tècnica, el club i Eric Abidal. Segons informa el diari As , els quatre màxims responsables del vestuari blaugrana s'haurien reunit per abordar la problemàtica oberta pel capità argentí contra la directiva.El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha cridat a una reunió aquest mateix dimecres el secretari tècnic del club, Eric Abidal, només unes hores després de la crisi que es va desfermar aquest dimarts al vespre, quan Leo Messi va respondre durament a les xarxes socials a les declaracions d'Abidal en què aquest culpava la plantilla de l'anterior tècnic del primer equip, Ernesto Valverde. Segons ha avançat RAC1 , Bartomeu, que era fora de Barcelona, ha convocat la reunió tot just aterrar a la ciutat. Està previst que la trobada es dugui a terme aquest migdia.El capità del Barça i estrella de l'equip va carregar ahir contra la secretaria tècnica del club per una publicació al diari Sport, on s'assenyalava que diversos membres de la plantilla havien actuat per forçar l'acomiadament d'Ernesto Valverde . Eric Abidal, màxim responsable de la direcció esportiva, ha afirmat que "diversos jugadors havien deixat de treballar i estaven descontents amb Ernesto Valverde". Messi no es va mossegar la llengua i per primer cop ha publicat un text al seu compte d'Instagram per demanar correccions i explicacions al club."Els responsables de l'àrea de la direcció esportiva també han d'assumir les seves responsabilitats i sobretot fer-se càrrec de les decisions que prenen", va carregar amb duresa Messi, tot assenyalant que els jugadors es fan responsables dels seus actes quan cometen errors. Per últim, Messi ha criticat que es generalitzés l'acusació a tota la plantilla perquè això "els esquitxa a tots". "S'alimenten coses que es diuen i no són certes", ha reblat.Messi és un dels jugadors que menys parlen fora dels aspectes esportius o de les obligacions d'un capità, tant en rodes de premsa com en declaracions a peu de gespa. Una de les últimes vegades que va parlar va ser en una entrevista a RAC1, fa tres mesos. Els periodistes Quique Guasch i Jaume Rius van afirmar a NacióDigital que el president Josep Maria Bartomeu ha tingut diversos problemes amb la secretaria tècnica del club. Expliquen que quan el nou entrenador Quique Setién vivia ben tranquil cuidant les seves vaques i ni somiava a poder entrenar va rebre una trucada d'algú del Barcelona que li comunicava que, si ho volia, seria el substitut de Valverde. La persona encarregada de contactar-lo era, naturalment, molt important dins de l'engranatge esportiu del club.Bartomeu encara no ha pogut esbrinar qui és el sinistre personatge que va contactar Crnjar i li va facilitar la informació. En cas de descobrir-ho serà acomiadat de forma fulminant. El president diu que està ja molt cansat que algunes persones en les que ha confiat la gestió esportiva li aixequin la camisa i prepara decisions importants. A nivell esportiu, tant el secretari tècnic Eric Abidal com el seu adjunt Ramon Planes estan amortitzats. Si les coses no fan un tomb de cent-vuitanta graus (ara per ara no sembla possible) la destitució de tots dos es farà efectiva en acabar la temporada.

