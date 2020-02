El Govern prepara una nova proposta de regulació dels lloguers

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat aquest dimecres al Parlament que el Govern treballa per tornar a portar a votació de la cambra una proposta de regulació del lloguer a Catalunya. Segons Calvet, Territori i Justícia, amb Ester Capella al capdavant, han començat a abordar la iniciativa i que la Generalitat la presentarà "el més aviat possible".Calvet ho ha dit durant el debat del nou decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge, que el Govern va aprovar el 23 de desembre i que, entre altres aspectes, obliga els grans propietaris a oferir lloguers socials a famílies vulnerables abans de desnonar-les.A l'hora de fer l'anunci, Calvet ha avisat que la Generalitat té competències "limitades" en la matèria. De fet, en matèria de regulació dels lloguers, el nou decret aprovat aquest dimecres obliga a mostrar als anuncis de pisos els índexs de preus de referència de la Generalitat, que no són de compliment obligatori. Calvet, però, ha defensat que la mesura servirà per començar a "moderar" els preus dels arrendamentsAl maig, en plena campanya electoral, el Govern va haver de retirar la seva proposta de regulació perquè no comptava amb prou consens. Entre altres coses, el decret obligava a canviar de pis si es volia pagar menys

