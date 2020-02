La portaveu d'Arran s'acull al dret a no declarar i denuncia una campanya de «persecució política»

L'activista d'Arran Adriana Roca s'ha negat a declarar aquest matí a la Ciutat de la Justícia després que la Fiscalia la cités a declarar com a investigada per haver exercit de portaveu de l'organització durant una campanya d'habitatge. En declaracions als mitjans, Roca ha assegurat que es tracta d'una campanya de "criminalització" contra Arran i altres entitats crítiques amb el sistema. "És un atac a la dissidència", ha assegurat.L'origen de la causa és una denúncia de la immobiliària Engels&Völkers per una acció d'arran conra aquesta immobiliària en el marc d'una campanya d'habitatge al País Valencià. Roca ha assegurat que la citen a ella com a portaveu en aquella campanya, que incloïa diverses accions a favor de l'habitatge com a dret i també contra el turisme massiu. "Continuarem exigint un habitatge digne, ocupant i assenyalant immobiliàries", ha assegurat l'activista.Després de la compareixença d'avui, la Fiscalia haurà de decidir com vol procedir. "No sabem quin recorregut tindrà tot això", ha admès Roca, que ha atès els mitjans acompanyada de Pau Juvilà, membre del secretariat nacional de la CUP. Malgrat la "persecució política" que asseguren patir, la portaveu ha insistit que l'organització "no claudicarà".

